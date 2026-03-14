Kurtág György Kossuth-nagydíjat, Lackfi János Kossuth-díjat kapott

Kossuth-nagydíjat kapott más mellett Kurtág György Wolf-díjas, kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a magyar klasszikus zene legnemesebb hagyományait formabontó módon megújító zeneművei, világszerte nagy hatást gyakorló művészete, valamint művésznemzedékek számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként.

2024-ben a zeneszerzőt, piarista öregdiákot a Piarista Rend Magyar Tartománya Kalazanci Szent József-emlékéremmel tüntette ki.

*

Kossuth-díjat kapott mások mellett Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő Magyarország számára kivételesen értékes, sajátos kifejezőerő és elegáns könnyedség, ugyanakkor játékos fordulatokban megbúvó magvas gondolatok jellemezte, a gyermekirodalom terén különösen kiemelkedő írásművészete, valamint a szépirodalom népszerűsítését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

Lackfi János költő, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hírnöke volt, illetve költeményeivel többször megörvendeztette a Magyar Kurír és az Új Ember olvasóit.

Szeretettel gratulálunk minden kitüntetettnek, és az Úristen áldását kérjük életükre, munkájukra!

Forrás: MTI

Fotó: Piarista.hu; Lambert Attila

Magyar Kurír