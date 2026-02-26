Lelki ködmönke – Online hitoktatói lelkigyakorlatot tartottak a Kaposvári Egyházmegyében

A lelkigyakorlat célja elsősorban a mottó megvalósítása volt a program heteiben, hogy a 2026-os év elején a résztvevők fel tudják tölteni a „szeretetzsákjukat”, megerősödjenek a Szentírás olvasásában és az imádságos istenkapcsolatukban, ami mintegy „lelki ködmönkeként” melegítheti majd őket az év nehezebb időszakaiban is.

Két alkalommal online felületen találkoztak egymással a résztvevők, amikor Bognár Tamás hitoktatási referens tanítását hallhatták. A lelkigyakorlat kezdetén arról szólt, milyen fontos a napi bibliaolvasás, ezért a tőle származó fenti mottó gyakorlati oldaláról beszélt, illetve a kötött imák mellett a saját szavas imádság fontosságáról is tanított. Kiemelte, hogy

a gyerekek imafejlődésében a saját szavas imádkozás megtanítása fontos feladata kell hogy legyen a hitoktatóknak.

A lelkigyakorlat végén az ő aznapi szentírási üzenetét hozta a lelkigyakorlatozók elé: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15). Ebben a küldetésben Bognár Tamás a hiteles, szeretetből fakadó tettek fontosságát szorgalmazta, mert

nem szavakat kér tőlünk Jézus, hanem szeretetből fakadó tetteket.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyerekeknek is tanítsák meg a hitoktatók a Biblia használatát, mert azzal tud üzenni a Lélek mindenkinek.

A Lelki ködmönke menete egyszerű forgatókönyv szerint zajlott: igyekeztek a résztvevők minden napot bibliaolvasással kezdeni, és figyelni, hagyni, hogy aznap hogyan dolgozik az olvasott ige által bennük a Szentlélek. A napi csendes időszakban az e-mailben elküldött kilencedimádságokat mondhatták a kitűzött céljaikért, amit kiegészítettek lemondásaik, felajánlásaik. Minden napra tartalmaztak egy-egy lelki ajándékot a vasárnapi emlékeztető levelek: vagy egy irodalmi gondolatot, egy szentírási idézetet, vagy egy Szentlélek-imát bátorításul, biztatásul.

A Lelki ködmönkét 24 hitoktató szabta-varrta, és több hitoktató vállalta, hogy imádkozik a résztvevőkért, valamint több atya vállalta azt, hogy szentmisét mond a „ködmönkézőkért”, illetve az ő szándékaikért, a lelkigyakorlat elején meghatározott céljaikért.

Emellett nagyon sokan párhuzamosan bekapcsolódtak a Fábry Kornél püspök vezetésével zajló A Biblia egy év alatt című podcastsorozat hallgatásába, ami nagyon szép kiegészítést adott a lelkigyakorlatnak.

A résztvevők élményeit az online lelkigyakorlatról ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír