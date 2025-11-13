Lengyel és magyar ifjúsági kórusok adtak közös hangversenyt a Pueri Cantores jegyében Krakkóban

A Pueri Cantores Nemzetközi Föderáció augusztus végi tanácsülésén, Párizsban a lengyel és magyar delegáció vezetői megállapodtak abban, hogy a két nép barátságának hagyományai jegyében közös kórustalálkozókat szerveznek, melyek célja, különösen a jelenlegi világpolitikai helyzetben, hogy énekkel és imával járuljanak hozzá a fiatalok a békéhez, a nemzetek közötti megértéshez, és hogy az ember képes legyen Krisztust felismerni felebarátjában.

A krakkói Prezentációs Nővérek Iskolájának kórusa immár 12 éve ápolja barátságát a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola kórusaival. Az évek alatt együtt imádkoztak, énekeltek, kulturális programokon vettek részt, cserediákokat fogadtak, és megosztották egymással gondolataikat.

A krakkói Prezentációs Nővérek Iskolája és a veszprémi Padányi Iskola közös szervezésében november 3–8. között a magyar diákok a főigazgató, tanáraik és tolmácsuk kíséretében vendégeskedtek Krakkóban. Megismerkedtek a város lengyel–magyar emlékhelyeivel és a lengyel hitélet gyökereivel.

A két intézmény igazgatója határozatlan idejű együttműködési megállapodást írt alá, új, zenei-egyházzenei alapú testvériskolai kapcsolatot hozva létre.

A krakkói Prezentációs Nővérek Iskolájának kórusa, a Padányi Kamarakórus és a Padányi Schola Vegyeskar november 6-án közös hangversenyt adott a krakkói ferences kolostor egyik dísztermében. Az esemény védnöke Gerencsér Tibor, Magyarország krakkói főkonzulja volt, aki előző nap vendégül látta a kórusokat.

Piotr Stefaniak történész, az esti közös hangverseny konferansziéja – utalva a két nép közötti ezeréves barátságra – kiemelte: a két nemzet sorsa mindig akkor alakult a legjobban, amikor e két nemzetből való vegyes nemzetiségű házaspár ült a trónon.

A hangverseny bevezetőjében Wanda Putyra nővér, karnagy megjegyezte, hogy mivel ünnepi ruházatuk annyira hasonló, s egymás közt angolul beszélgetnek, miközben próbálnak ismerkedni a másik anyanyelvével, alig tudja megkülönböztetni a lengyel és magyar diákokat.

A hangverseny nyitányaként Bárdos Lajos Tábortűznél című népdalfeldolgozása csendült fel a három kórus közös előadásában, Zsilinszky Cecília vezényletével, mely művet a lengyel kórus különösen megszeretett.

A házigazdák három lengyel népdalfeldolgozással kezdték a műsort, majd Maciej Rutkowski vezényletével Wacław z Szamotuł reneszánsz dallamával az első zsoltárt, valamint két lengyel éneket adtak elő.

A Padányi Kamarakórus gregorián és középkori többszólamú műveket énekelt Hutvágner Erika vezetésével, míg a vegyeskar Zsilinszky Cecília irányításával taizéi énekeket és egy Frisina-művet szólaltatott meg, bevonva a közönséget is. A két magyar kórus együtt énekelte Berthier Ubi Caritas-feldolgozását, majd Vavrinecz Béla Balatoni népdalok ciklusát, nagy sikerrel.

A három kórus közös záróimája Jan Henryk Botor Misericordias Domini című műve volt, amely a Pueri Cantores találkozók himnuszává vált. Vezényelt Maciej Rutkowski; orgonán közreműködött Rostetter Szilveszter.

Az est egyszerre volt imádság, baráti együttlét és a békéért való könyörgés. A koncert hatalmas sikert aratott.

Az eseményen a Pueri Cantores Magyar Szövetség vezetői is jelen voltak: Rostetter Szilveszter elnök, Zsilinszky Cecília alelnök, Hutvágner Erika titkár és Major László gazdasági vezető. A gótikus kolostorteremben a közönség állva tapsolva köszönte meg a felemelő élményt.

A koncert a jövőben tervezett nagyobb közös sorozat első alkalma lehet, amelynek célja, hogy Isten erejével hozzájáruljanak egy békésebb jövőhöz.

