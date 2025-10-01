XIV. Leó pápa: Az abortusz kérdésében az Egyház tanítása világos

A Szentatyát többek között azzal kapcsolatban kérdezték, mi a véleménye arról, hogy Blaise Cupich bíboros, Chicago érseke kitüntetésben akarja részesíteni Dick Durbin demokrata szenátort a migránsok érdekében végzett munkájáért, jóllehet Durbin nyilvánosan támogatja az abortusz legalizálását.

Dick Durbin 1997 óta az Egyesült Államok Szenátusának tagja, Illinois állam képviseletében. Blaise Cupich bíboros, chicagói érsek ez év szeptemberében bejelentette, hogy a szenátort életműdíjban részesíti a bevándorlók védelmében tett erőfeszítéseiért. Az elismerést a „Keep Hope Alive” („Tartsd életben a reményt”) elnevezésű, a bevándorlók megsegítésére szervezett egyházmegyei jótékonysági rendezvényen, november 5-én adták volna át. A római katolikus vallású szenátor azonban 2004 óta nem részesülhet szentáldozásban az illinois-i springfieldi egyházmegyében – ahová hivatalosan tartozik –, mert nyilvánosan támogatja az abortusz legalizálását, és következetesen fellépett az abortuszhoz való jog korlátozása ellen. Az egyházmegye püspöke, Thomas Paprocki nyíltan kijelentette, hogy Durbin „nem méltó semmilyen katolikus elismerésre”. Több amerikai püspök és katolikus szervezet is nyilvánosan felszólalt a szenátor kitüntetése ellen. Blaise Cupich bíboros azzal érvelt, hogy Durbin más területeken – különösen a menekültek védelmében – jelentős mértékben képviseli a katolikus társadalmi tanítást, és a díj ennek az elismerését jelentette volna. A vita elérte a Vatikánt is. Miután az esemény világszintű visszhangot keltett, a szenátor szeptember 30-án visszautasította az elismerést.

„Nem ismerem részletesen ezt az esetet – mondta Leó pápa. – Úgy vélem, nagyon fontos, hogy a szenátor teljes munkásságát nézzük, amely – ha nem tévedek – immár negyven éve tart az Egyesült Államok Szenátusában. Értem a nehézségeket és a feszültségeket, de – ahogyan magam is beszéltem már erről másokkal – úgy gondolom, fontos hogy számos olyan kérdést is megvizsgáljunk, amelyek az Egyház tanításával összefüggésben állnak.

Aki azt mondja, hogy ellenzi az abortuszt, ugyanakkor támogatja a halálbüntetést, az nem igazán az élet védelméért küzd. Aki azt mondja, hogy ellenzi az abortuszt, de elfogadja a bevándorlókkal szembeni embertelen bánásmódot az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy nevezhető-e valóban életpártinak – hangsúlyozta a Szentatya. – Ezek nagyon összetett kérdések.

Nem hiszem, hogy bárki birtokában lenne a teljes igazságnak. Elsősorban azt kérném, hogy legyen nagyobb kölcsönös tisztelet egymás felé,

és keressük együtt a választ mind emberként – ebben az esetben amerikai állampolgárként vagy Illinois állam polgáraként –, mind katolikusként, mondván: »Alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket az etikai kérdéseket, és együtt kell megtalálnunk az Egyház számára a továbbvezető utat.« Az Egyház tanítása ezekről a kérdésekről nagyon egyértelmű.”

Leó pápa szeptember 30-án, kedden este fél kilenc körül hagyta el Castel Gandolfót, ahova előző nap este érkezett.

Forrás: Vatican News; CNA (1, 2)

Fotó és videó: Vatican News

Magyar Kurír