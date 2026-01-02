Leó pápa az amerikai fiataloknak: Hagyjátok, hogy az Úr elvezessen a teljességre!

„Kedves barátaim! Örömmel köszöntelek benneteket a SEEK26 konferencián, mely Columbus, Denver és Fort Worth helyszínein zajlik” – kezdte üzenetét a pápa, majd a karácsonyi időszak egyik evangéliumi szakaszára utalt, melyet János evangéliumának elején olvasunk. Jézus első két tanítványáról tudunk meg dolgokat, akik közül az egyik András volt. Keresztelő Szent János tanítványai voltak, és amikor János Jézust Isten Bárányának nevezi, azonnal követni kezdik Jézust (Jn 1,36). Amikor Jézus meglátja őket, megfordul és kiejti első szavait, amelyeket János evangéliuma örökít meg: „Mit kerestek?” (Jn 1,38).

Jézus azért teszi fel ezt a kérdést a tanítványoknak, mert ismeri szívüket, mely nyugtalan volt, de jó értelemben: keresték életük értelmét, és nyitottak voltak Istenre. „Ma Jézus ugyanezt a kérdést teszi fel mindannyiunknak. Kedves fiatalok, mit kerestek? Miért vagytok itt ezen a konferencián? Talán a ti szívetek is nyugtalan, értelmet, megvalósítást, iránymutatást keres az életben? A válasz egyetlen személyben keresendő: csak Jézus Krisztus hozza el nekünk a valódi békét és örömöt” – hangsúlyozta a konferencia résztvevőinek a Szentatya.

Legyetek nyitottak az Úr válaszaira!

A tanítványok válaszul megkérdezik Jézust, hol lakik, mert jobban meg akarták ismerni, időt tölteni vele. „Ezen a konferencián ti is időt tölthettek az Úrral. talán köztetek is van olyan, akinek Andráshoz hasonlóan ez lesz az első igazi találkozása Krisztussal. Másoknak a hétvége jó alkalom arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatot vele, jobban megértve a katolikus hitet.

Legyetek nyitottak arra, amit az Úr tartogat nektek!”

– buzdította az amerikai fiatalokat a pápa.

Mit jelent misszionáriusnak lenni?

A két tanítvány kezdetben csak pár órát maradt Jézussal, de az a találkozás örökre megváltoztatta az életüket. András első dolga az volt, hogy elmondta testvérének, Simonnak, hogy megtalálták a Messiást (Jn 1,41), vagyis azt, akit kerestek. Mi is ezt a választ adhatjuk. Ez az evangéliumi szakasz megmutatja nekünk, mit jelent misszionáriusnak lenni, mert

a missziós buzgalom a Krisztussal való találkozásból születik. Szeretnénk megosztani másokkal, amit kaptunk, hogy ők is megismerhessék a szeretet és az igazság teljességét.

Leó pápa imádkozik azért, hogy az ifjúsági találkozó után a résztvevők ugyanettől a missziós buzgalomtól hajtva osszák meg a körülöttük lévő emberekkel az örömet, amit az Úrral való hiteles találkozás adott nekik.

Ismerjük föl, mire hív minket az Úr!

„Kedves fiatalok! Mialatt közeledtek Jézushoz ezen a hétvégén a barátságon, a szentségeken és a szentségimádáson keresztül, ne féljetek megkérdezni tőle, hogy mire hív benneteket! – biztatta őket Leó pápa. – Egyeseket közületek, mint Andrást és Simon Pétert, talán a papságra hív, hogy szolgáljátok Isten népét a szentségek ünneplésén keresztül, Isten szavának hirdetésével, együtt zarándokolva Isten népével. Másokat a szerzetesi életre hívhat, hogy teljesen Istennek ajándékozzák magukat. Megint másokat házasságra, családi életre hívhat. Ha érzitek az Úr hívását, ne féljetek!

Csak ő ismeri szívetek legmélyebb, talán rejtett vágyait, és az utat, ami az igazi teljességhez vezet titeket. Hagyjátok, hogy ő vezessen!

Mivel ez a konferencia Mária, Isten Anyja ünnepén kezdődik, kérjük őt, hogy vezessen minket Fia, Jézus Krisztus felé, hogy valóban megismerhessük őt, irántunk való szeretetét, és azt a csodálatos tervet, amelyet mindannyiunk életére tartogat. Ezáltal szívünk valóban megleli a békét, amelyet keres.”

Végül XIV. Leó pápa az amerikai katolikus egyetemi közösségek találkozójának résztvevőit Mária anyai oltalmába ajánlotta, Isten áldásért fohászkodva valamennyiük és családtagjaik számára.

A FOCUS (Fellowship of Catholic University Students) Amerikai Katolikus Egyetemista Közösség által szervezett SEEK konferenciát évente rendezik meg azzal a céllal, hogy a fiatalok elmélyítsék kapcsolatukat Krisztussal, és közösségre találjanak az ima, a szentségek és Isten szava hallgatása, előadások, koncertek révén. A SEEK26 január 1–5-e között zajlik három helyszínen Columbus, Denver és Fort Worth városában.

A teljes üzenet az alábbi videóra kattintva angol nyelven heghallgatható:

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican Media

