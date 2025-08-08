Leó pápa fogadta a gyalogos zarándoklattal Rómába érkezett három velencei fogvatartottat

Az ötszáz kilométer hosszú Velence–Róma útvonal utolsó, közel száz kilométeres szakaszát a három fogvatartott együtt – különleges engedély birtokában és megfelelő kísérettel –, teljes egészében gyalog tette meg.

Az Örök Városba érkezve örömmel haladtak át a Szent Péter-bazilika szent kapuján, majd személyesen is találkozhattak XIV. Leó pápával, aki csütörtökön késő délelőtt fogadta őket az Apostoli Palota Konzisztórium termében.

A kihallgatáson részt vett Francesco Moraglia velencei pátriárka; Fabrizio Favaro püspöki helynök; Franco Sensini, a velencei Caritas igazgatója; Massimo Cadamuro velencei börtönlelkész, Morris Pasian, a velencei férfibörtön igazgatója; Antonio Antonica börtönparancsnok, továbbá azok az önkéntesek és segítők, akik az elmúlt napokban a velencei egyházmegyéből velük együtt tették meg az utat Rómába a jubileum alkalmából.

A találkozásról a velencei pátriárka számolt be a Vatikáni Rádió olasz adásának: „Amikor bemutattam a Szentatyának az egész csoportot, elmondtam neki a jubileumi zarándoklat bűnbánati jellegét, amelyet részben gyalog tettünk meg, és amely különösen azok számára nagyon fontos, akik őrizetben élnek. Megköszöntük a pápának, hogy időt szánt ránk, és kihallgatáson fogadott minket.

A velencei egyházmegye nevében néhány ajándékot adtunk át neki: egy kelyhet és egy paténát, amelyeket muranói üvegfúvó mesterek készítettek, hogy emlékeztessenek az Eucharisztia szentségére, amelyben nemcsak társadalmi, hanem lelki megváltásunk is megvalósul.

Átadtunk neki a Nikopoia, vagyis a Győzelemhozó Szűz (a világ győzelmes királynője) ikonját, melynek eredetijét a Szent Márk-bazilikában őrzik, és amelyet a velenceiek nagyon tisztelnek – tette hozzá Francesco Moraglia. – A három fogvatartott és a zarándoklaton részt vevő többi személy átadta a Szentatyának a zarándoklat naplóját, a börtön újságjának egyik számát, valamint egy naptárat, amely a börtönben folytatott munka eredménye, amelyet különféle szövetkezetekkel együtt végeznek.

Leó pápa nagyon barátságos volt, mindnyájunkkal baráti hangnemben beszélt, őszinte érdeklődést tanúsított a jelenlévők és a különböző témák iránt. Végül azt is elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt járt Velencében, és csodálatos emlékei vannak a városról és a gondolásokról.”

Francesco Moraglia fontos gesztusnak nevezte a három velencei fogvatartott jubileumi zarándoklatát, „mert a társadalom egészének figyelmét ráirányítja ezekre az emberekre, akik büntetésük letöltése után teljes jogú tagként készülnek visszatérni a társadalomba. Ezek az emberek ezáltal értékesnek érezték magukat a jóvátétel és a társadalmi visszailleszkedés útján. A Leó pápával való találkozás megmutatta a keresztény közösség irántuk tanúsított közelségét és támogatását, amely Velencében sokféle kezdeményezés formájában valósul meg: mind a hétköznapi, szokásos formában, a börtönlelkészek és az egyházmegyei Caritas közreműködésével, mind pedig rendkívüli formában, mint ahogy azt Ferenc pápa tette 2024. április 28-án, felkeresve a velence-giudeccai női börtönt”.

A velencei pátriárka szavaihoz kapcsolódva Fabrizio Favaro püspöki helynök hozzáfűzte: „Ez a kezdeményezés is azt bizonyítja, hogy a velencei egyházmegye és a Caritas folyamatos figyelme a börtönökben nem korlátozódik csupán a segítségnyújtásra és a szolgáltatások biztosítására, hanem teljes mértékben része az Egyház küldetésének és így az evangélium hirdetésének is.”

Enrico Farina börtönigazgató szerint az elmúlt napokban átélt élmények – a jubileumi zarándoklat, a szent kapun való áthaladás és a találkozás XIV. Leó pápával – a három fogvatartott számára azt jelentették, hogy „új értelmet akarnak adni életüknek, éppen azáltal, hogy egy erőteljesen szimbolikus és konkrét lépést tesznek.

Az ő útjukat a felügyeleti szervek érzékenysége és támogatása tette lehetővé, akik hittek abban, hogy a börtön képes utat nyitni azoknak, akik bizonyítják, hogy változni akarnak. Ám ez az eredmény elsősorban a börtön közössége mindennapi erőfeszítéseinek köszönhető, amelyben az őrök, a polgári személyzet, főként az oktatók és az önkéntesek csendben végzik munkájukat, szem előtt tartva a fogvatartottak iránti figyelem és bizalom elsődleges szerepét. Mindehhez folyamatosan és soha nem formálisan társul Francesco Moraglia pátriárka jelenléte, aki lelkileg és konkrétan kíséri ezt az utat, őszinte és hiteles támaszt nyújtva a fogvatartottaknak. Mi csak megteremtettük az alapokat, hogy mindez megvalósulhasson, de az intézmény lakói azok, akik valóban végigjárják ezt az utat” – nyilatkozta a velencei Nagyboldogasszony börtön igazgatója.

Massimo Cadamuro börtönlelkész is azt hangsúlyozta, hogy nagyon szép élményben volt részük, amelynek csúcspontja a Leó pápával való találkozás volt. „A három fogvatartott is mindig úgy érezte, hogy őket nem elítéltként fogadták, hanem útjukat járó emberekként. A Szentatya megköszönte nekünk, hogy eljöttünk, mert ő maga is – ahogy elmondta nekünk – reményre szorul, mi pedig szavai szerint ma reményt adtunk neki.”

