Leó pápa Grech bíborost nevezte ki delegátusának a máltai székesegyház ünnepségére

XIV. Leó pápa – 2025. augusztus 11., hétfő | 17:18
A Szentatya Mario Grech bíborost, a Szinódusi Főtitkárság főtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a máltai Gozo-sziget székesegyháza Nagyboldogasszony-oltárképe megkoronázásának 50. évfordulóján rendezett ünnepségre, melyet augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén tartanak.

Gozo Málta második legnagyobb szigete. Victoria nevű városában álló székesegyháza egyúttal Mária-kegyhely, oltárképét 50 évvel ezelőtt, 1975-ben, a VI. Pál pápa alatt tartott szentév során koronázták meg.

A kép 1791 óta díszíti az 1697–1703 között épült, Lorenzo Gafà máltai építész tervezte székesegyház főoltárát. A helyszínen már a 13. században is állt plébániatemplom, amely azonban az 1693-as földrengésben súlyosan megrongálódott, és le kellett bontani.

XIV. Leó pápa kinevezte Mario Grech bíborost, Gozo egykori püspökét pápai delegátusának a székesegyház mostani jubileumi ünnepségére. A pápai delegátust egy pápai küldöttség kíséri, melynek tagja Tarcisio Camilleri, a gozói egyházmegye általános helynöke és Edward Zammit, a gozói egyházmegye kancellárja.

Mario Grech bíboros Gozo szigetén született, amely mintegy 17 mérföldre található Vallettától, Málta fővárosától. A gozói egyházmegye 1864-ben kapott önállóságot IX. Piusz pápától, a helyi papság és a hívek kérésére. Az egyházmegye jelenlegi püspöke Anton Teuma, aki szintén máltai származású.

