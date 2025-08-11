Leó pápa Grech bíborost nevezte ki delegátusának a máltai székesegyház ünnepségére

Gozo Málta második legnagyobb szigete. Victoria nevű városában álló székesegyháza egyúttal Mária-kegyhely, oltárképét 50 évvel ezelőtt, 1975-ben, a VI. Pál pápa alatt tartott szentév során koronázták meg.

A kép 1791 óta díszíti az 1697–1703 között épült, Lorenzo Gafà máltai építész tervezte székesegyház főoltárát. A helyszínen már a 13. században is állt plébániatemplom, amely azonban az 1693-as földrengésben súlyosan megrongálódott, és le kellett bontani.

XIV. Leó pápa kinevezte Mario Grech bíborost, Gozo egykori püspökét pápai delegátusának a székesegyház mostani jubileumi ünnepségére. A pápai delegátust egy pápai küldöttség kíséri, melynek tagja Tarcisio Camilleri, a gozói egyházmegye általános helynöke és Edward Zammit, a gozói egyházmegye kancellárja.

Mario Grech bíboros Gozo szigetén született, amely mintegy 17 mérföldre található Vallettától, Málta fővárosától. A gozói egyházmegye 1864-ben kapott önállóságot IX. Piusz pápától, a helyi papság és a hívek kérésére. Az egyházmegye jelenlegi püspöke Anton Teuma, aki szintén máltai származású.

