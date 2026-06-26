Leó pápa a Nemzetközi Karitász konferenciájának résztvevőihez: Isten együttérzését kell közvetíteni

XIV. Leó pápa – 2026. június 26., péntek | 13:56
1

XIV. Leó üdvözletet küldött a Nemzetközi Karitász (Caritas Internationalis) által szervezett, június 23. és 25. között Castel Gandolfóban tartott, holisztikus egészségügyi megközelítésről szóló konferencia résztvevőinek. A július 24-én küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá.

A Szentatya imádkozott, hogy a konferencia munkája „hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez”, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy „javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján”.

Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran isteni orvosként mutatja be Jézust, Leó pápa megjegyezte, hogy

Krisztus egészséget hoz azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat.

A pápa utalt Magnifica humanitas kezdetű enciklikájára is, melyben rámutat a méltóság fontosságára, „amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten rá irányuló akarata, teremtése és szeretete alapján”. Ez a méltóság „túlmutat minden ember egyéni körülményein”. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember veleszületett méltóságát, és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.

XIV. Leó pápa buzdította a résztvevőket, hogy továbbra is vegyenek részt az Egyház küldetéséhez, a betegek között való jelenléttel hirdetve Isten országát.

Az üdvösség nem elvont fogalom, hanem a szenvedők sebei begyógyításának konkrét tettével kezdődik.”

Üzenete végén a Szentatya reményét fejezte ki, hogy a Karitász és tagjai munkája arra irányul, hogy „Isten együttérzését és jóságát elvigye a leginkább rászorulókhoz”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#egészségügy #egyház társadalmi tanítása #karitász #konferencia #Magnifica humanitas #szolidaritás #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató