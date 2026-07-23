Leó pápa: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket!

„Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát! Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről! Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust; ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk!” – javasolta a Szentatya.

Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó XIV. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra éleződik a konfliktus a kölcsönös párbeszéd rovására, amelyet tévesen a múltba száműznek. „Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben” – írja Maurizio, majd megállapítja: „Egy gyorsuló és változó világban, amely gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni?”

Kiszakadni a rutinból, befelé figyelni

A közelgő nyaralás felébresztette a folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogosan járó időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalomként a bensejében rejlő lelkivilága mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok pörgő ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Maurizio ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot,

miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon.

Aki nem mehet nyaralni

XIV. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, amely lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjon a közelgő nyaralás idejéről (Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek – a szerk.). Elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenőidőszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. „Nem csak anyagi problémák vannak, amelyek megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek” – állapítja meg a Szentatya.

Ne feledkezzünk el a szenvedőkről!

„Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma; a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira! Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönökben fogva tartottakra, azokra, akik munka nélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra!”

Baráti kapcsolatok, testvériség és közösség

„A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene hogy nyújtson arra, hogy félretegye az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában megélhetünk.” Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az Egyházban és a társadalomban.

Leó pápa azon kívánságának ad hangot, hogy

a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik úgy döntenek, hogy nyaralásuk egy részét szolidáris testvéri vállalással töltik.

A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el életüket, mennyi öröm és boldogság.

Nyaralás alatt se pazaroljunk!

Ez tehát a tanács, amelyet Leó pápa ad a hitünk növelésére.

Használjuk ki a nyári időszakot is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát!

Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot! Ez olyan szolgálat, amit magának Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást, neveljük józanságra magunkat!

Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt!”

Keresztény életsílusban nyaraljunk!

„A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal! – figyelmeztet a pápa. – Isten szeretete és kegyelme mindennap, mindig elér minket.

Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak!”

„Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot – ahogy május 8-án a pompeji Mária-kegyhelyen is elmondta a Szentatya –, csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt!”

Válaszlevele végén XIV. Leó pápa köszönetet mond Mauriziónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter Tér folyóirat július–augusztusi számában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír