Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt Castel Gandolfóban

„Beszéd nélkül jöttem, de éhesen” – kezdte köszöntőjét a Szentatya.

A Borgo Laudato si’ ökológiai központot körülölelő nagy fák hűvös menedékében, a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia kertjében XIV. Leó pápa július 11-én, szombaton együtt ebédelt közel kétszáz kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat.

A nyári hőség arra ösztönöz, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon – fogalmazott Leó pápa az áldás előtt mondott rövid köszöntőjében. Majd egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet, mely „a hiteles szeretet utáni éhség, egy olyan Egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit;

ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét”.

Az „Ebéd a pápával” kezdeményezés szentmisével kezdődött; majd találkozó és frissítők várták a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato si’ ökológiai központban.

Ezt követte a közös étkezés a Szentatyával.

Az eseményt a 2025 augusztusában indított kezdeményezést folytatva rendezték meg, amikor Leó pápa az Albanói Egyházmegye szegényeivel ebédelt.

Az idei találkozót a Borgo Laudato si’ központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte.

Hídnak lenni egy jobb társadalom felé

Fabio Baggio bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium helyettes titkára, a Laudato si’ központ főigazgatója; Baldo Reina bíboros, a Római Egyházmegye helynöke és Luis Marín de San Martín érsek, a Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa köszöntötte a jelenlévőket.

Ezt követően mondott rövid köszöntőt Leó pápa. Kifejtette: a „hídépítő” (pontifex) pápai cím egy kép, amely ma már nemcsak rá vonatkozik, hanem azokra is, akik bár rászorulók, egy asztalhoz ülnek vele.

Ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk”

– fogalmazott XIV. Leó. – Egy olyan társadalomban, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez „az egyház, amely lenni akarunk” – hangsúlyozta a Szentatya.

Egy másik világ építése

Leó pápa köszönetet mondott a találkozó megszervezéséért a kezdeményezőknek. Kiemelte az együttlét értékét és a találkozás lelkét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van. „Valóban egy másik világot építünk:

a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén.

Ezt a valóságot, ezt a világot sokszor megtöri az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció – mondta a Szentatya, mindenkit együttműködésre buzdítva, hogy – mint fogalmazott – az Egyház igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen.

Az ételek megáldása után Leó pápa köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato si’ központba, hogy együtt töltsenek el vele egy délutánt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media; Vatican News

Magyar Kurír