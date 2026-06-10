Leó pápa a vilniusi irgalmasság világkongresszus résztvevőinek: Isten irgalma átformálja életünket

A világkongresszust háromévente, minden alkalommal más-más országban rendezik meg, és célja Isten irgalmának hirdetése és terjesztése tanúságtételek, előadások, kulturális programok, liturgikus szertartások és más rendezvények által.

A Szentatya videoüzenetében üdvözölte Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát is, aki részt vesz a rendezvényen, valamint Gintaras Grušas vilniusi érseket, Gitanas Nauseda litván elnököt és minden résztvevőt. Emlékeztetett, hogy ezt a kezdeményezést „olyan nagyon óhajtotta” Szent II. János Pál pápa.

Szent Ágosont idézve – aki azt mondta, hogy egyetlen reménye „Isten kimondhatatlanul nagy irgalmában” rejlik – a pápa hangsúlyozta, hogy

valóban öröm és remény forrása az, „amikor megtapasztaljuk, milyen irgalmas Isten mindannyiunkhoz”.

A pápa rámutatott, hogy „a mai világban, ahol oly sok a félelem és a szorongás, a feszültség és a háború, egyre sürgetőbbé válik a béke iránti vágy mind az egyén, mind a népek szívében”.

„Az erőszak spiráljában, amely megmérgezi az emberi kapcsolatokat, és életeket tesz tönkre,

Isten irgalma arra vár, hogy befogadjuk a szívünkbe, hogy csodálatos megújító erejével hatni tudjon

– hangsúlyozta a pápa. – Ez az irgalom képes megváltoztatni az életünket, és megnyitni az utat a szeretet és a megbocsátás felé, melyek Isten arcának rajtunk keresztül megnyilvánuló jellegzetes vonásai.”

„Isten soha nem fárad bele abba, hogy megmutassa irgalmát” – mondta a pápa, hozzátéve, hogy Isten szeretete örökké tart, ugyankkor a világunk minden szinten irgalomért kiált.

Azonban

a békét, „amelyre oly mélyen vágyunk, nem lehet irgalmasság nélkül elérni”.

„Kapcsoljuk össze tehát Isten végtelen irgalmába vetett bizalmunkat személyes elkötelezettségünkkel, hogy befogadóbb és irgalmasabb társadalmat építsünk, kezdve saját családjainkkal” – buzdított a Szentatya.

Zárásként arra bátorította a jelenlévőket, hogy vigyék el közösségeikbe mindazt, amit ezen a nemzetközi találkozón kaptak, majd apostoli áldását adta rájuk.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vilniusi Főegyházmegye; Vatican News

Videó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír