Leó pápa a zarándokokhoz: Merítsetek ihletet az új szentek követéséhez

A Szent Péter téren október 19-én, vasárnap tartott szentté avatást követően hétfőn délben XIV. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett zarándokokhoz szólt a VI. Pál aulában. A vasárnapi szertartást úgy jellemezte, mint amely „emlékeztet minket arra, hogy az Egyház szeretetközössége minden hívőt átölel, térben és időben, minden nyelven és kultúrában, és egyesít minket Isten népeként, Krisztus testeként és a Szentlélek élő templomaként”.

Az új szenteket bemutatva Leó pápa hangsúlyozta: életüket teljes mértékben Krisztus és mások iránti szeretetben ajánlották fel. A „remény ragyogó jelei” ők – fogalmazott a Szentatya. Hozzátette, hogy az életszentség mindenki közös hivatása.

Szent Malojan Ignác (Ignatius Choukrallah Malojan)

Az új szentekről elmélkedve XIV. Leó először az Örményországban mártírhalált halt Ignatius Maloyan püspökre emlékezett.

Krisztus szíve szerinti pásztor” volt.

Az üldöztetés idején inkább megerősítette nyáját, mintsem elhagyta volna őket. Amikor arra kérték, hogy a szabadságért mondjon le hitéről, Istent választotta, vére árán is. Az örmény népről szólva, amely a keresztet kőbe véste szilárd és kitartó hite jeléül, Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Ignác közbenjárása újítsa meg a hívők buzgalmát, és hozzon kiengesztelődést és békét.

Szent Peter To Rot

Pápua Új-Guinea új szentjét, Peter To Rotot a pápa a kitartás példaképének nevezte. Hitoktatóként életét kockáztatva titokban folytatta lelkipásztori munkáját a második világháború idején, és megvédte a házasság szentségét a poligámia ellen, szükség esetén szembe szállva a hatóságokkal is.

„Nagyon rossz idők járnak felénk, és mindannyian félünk. De Isten, a mi Atyánk velünk van”

– idézte az új szent szavait XIV. Leó. Arra buzdította a híveket, hogy védjék meg a hit igazságait, és minden megpróbáltatásban támaszkodjanak Istenre.

Venezuelai szentek

A venezuelai Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles életéről szólva a pápa kiemelte hősies erényeiket, a hitet, a reményt és a szeretetet. Arra kérte az egybegyűlteket, hogy használják ezeket iránymutatásként.

A hit a hétköznapi életet fénnyé változtatja mások számára; a remény emlékeztet minket arra, hogy a küzdelmek nem múlandó célokért vannak; és a szeretet, amely Isten ajándékának befogadásából születik, arra hív, hogy szolgáljuk a betegeket, a szegényeket és a kicsinyeket.

Ezt szem előtt tartva Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy lássák meg a körülöttük lévőkben „a fivéreket és nővéreket, akik ugyanarra az életszentségre kaptak meghívást”, és járjanak együtt velük örömmel Isten országának építésében.

Troncatti Szent Mária és Szent Vincenza Maria Poloni

Troncatti Szent Máriáról szólva XIV. Leó arra hívta fel a figyelmet, hogy az ecuadori szalézi misszionáriusnő a hitből és az imából fakadó szeretet által gyógyította a testeket és a szíveket. Szent Vincenza Maria Poloni, az irgalmas nővérek szerzetesrend-alapítója pedig Krisztus együttérzését testesítette meg a betegek és a peremre szorulók iránt.

Életük azt mutatja, hogy az életszentség a törékenyek szolgálatában virágzik.

Szent Bartolo Longo

Leó pápa Szent Bartolo Longóról elmondta: egykor távol volt a hittől, mielőtt az árvák, a szegények és a kétségbeesettek iránti irgalmasság cselekedeteinek szentelte magát, és a rózsafüzér iránti tiszteletet hirdette. A Szentatya arra buzdította zarándokokat, hogy e példát követve Mária tekintetén keresztül szemléljék Krisztus misztériumait.

Beszédének végén XIV. Leó pápa arra kérte a híveket, hogy „hálateli szívvel és az új szentek követésének vágyával” térjenek vissza hazájukba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír