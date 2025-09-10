Ma még lehet jelentkezni az egyetemisták szeptemberi mátraverebély-szentkúti zarándoklatára

A tervezett program:

szeptember 20., szombat:

9.30: gyülekező a salgótarján-zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomnál (Salgótarján, Budapesti út 55.)

9.45: indulás Mátraverebély-Szentkútra

Érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban

18.00: szentmise

19.00: vacsora

20.15–22.00: dicsőítő imaest a ferences szegénygondozó nővérekkel

szeptember 21., vasárnap

8.00: reggeli

A délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis Pio atya Mindszenty bíborosnál tett látogatásáról

11.00: szentmise és körmenet

13.00: ebéd, búcsúzás

A résztvevőktől a szervezők 7000 Ft/fő hozzájárulást kérnek.

Szállás a kegyhelyhez tartozó zarándokházban biztosított a jelentkezés sorrendjében.

Az oda- és visszautazást mindenkinek magának kell megoldania (természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára). Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodnia az étkezéséről. Szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet.

A jelentkezési határidő: szeptember 10., szerda.

Jelentkezni EZEN a linken keresztül lehet.

Forrás és illusztráció: Országos egyetemi lelkészségi referatúra

Magyar Kurír