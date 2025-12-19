Már megosztható a keresztény könnyűzenei flashmob a karácsony valódi üzenetéről

A tanúságtevő énelést a szerzők, Gável Gellért és Gável András, valamint az Eucharist együttes vezették.

Az Istent dicsőítő tömegben felfedezhető a hazai keresztény könnyűzene veteránja, Sillye Jenő, vagy az idei zenés akció ötletgazdája és inspirálója, Soltész Miklós államtitkár is.

Az Eucharist együttesnek és barátaiknak az elkészült felvétellel az volt a céljuk, hogy az online közösségi térben történő megosztások révén életkortól függetlenül minél többekhez eljuthasson a karácsony valódi üzenete.

„Gyerekek, fiatalok és idősebbek, keresztények és Isten jóakaratát befogadó emberek egy szívvel zengték a karácsony valódi ünnepeltjéről szóló éneket. A flashmob felvétele téged is a Messiás Jézus Krisztus jászlához hív.

Fogadd be az életedbe a »pólyába takart és jászolba fektetett gyermeket«! Ő a szabadító, aki neked is a legboldogabb életet kínálja fel ajándékba, teljesen ingyen. Csak igent kell mondanod a karácsonykor születésnapos Jézusra! Ajándékozd meg őt – önmagaddal!...

És ajándékozd meg ővele az ismerőseidet, megosztva ezt a videót! Áldott karácsonyt!” – buzdít mindenkit az Eucharist együttes a videó alatti leírásban.

A Venite adoremus című hívogató dal a hagyományos, latin nyelvű karácsonyi kórusművet és a legújabb keresztény könnyűzenét ötvözi; mindenkihez akar szólni, hogy mindenkit meghívhasson az Úr Krisztushoz.

„Mindenhol fény gyullad” – hallhatjuk a dal első versszakában, és valóban: a Megváltó imádására lelkesítve önmagukat és másokat, valódi fényhordozókká válhatunk a mindenkit körülvevő sötétben. Így nem kell félniük, hiszen velük van az Isten, akinek neve Emmánuel – üzeni az ének.

Meglepő, talán a megszokott karácsonyi szövegkörnyezettől is idegen képként a szerzemény arra ösztönzi hallgatóit, hogy a Kisjézus lábát nárdusz olajjal kenje meg. Az evangéliumban ez az intenzív illatú és legdrágább olaj Jézus Krisztus halála előtt tűnik fel, melyből Lázár és Márta testvére, Mária önt egy egész alabástromedénnyivel Jézus lábára – pazarló, Isten iránti hódolatát és imádatát fejezve ki. A betlehemi jászolnál a nárdusz illata a „venite adoremus” felszólítás gondolatát erősíti, kifejezve, hogy a Messiás azért született erre a világra, hogy megváltson minket.

A Messiás nem távoli többé, hanem a hozzánk legközelebb álló, minket halálosan szerető valóságos személy. Benne a prófécia szavaival erő van, aki a „mennyei tanács” tagja, és aki bennünket is vezet, hogy Istennel lehessünk. Az isteni-emberi találkozás létrejöttéhez azonban nekünk, embereknek kell elkészítenünk az utat a megtérés által.

Ezt a mély üzenetet erősíthetjük azokban, akikkel megosztjuk a Venite adoremus című flashmob videóját advent utolsó napjaiban.

Milyen szép lenne, ha minél többen személyesen megtapasztalhatnánk Jézus közelségét!

A dal egyértelműen üzeni:

Jézus nélkül nincs karácsony. Ő a születésnapos ünnepelt, aki önmagával ajándékoz meg minden nyitott szívű embert.

Az ének refrénje arra hív, hogy mi is a szívünket hozzuk és adjuk át a Kisjézusnak, életünk Megváltó Királyának.

Forrás: Eucharist zenekar

Fotó: Nehézy László/Dicsőítő Sziget

Magyar Kurír