Maronita püspökök a nemzetközi közösség felelősségéről a Libanont ért agresszióval kapcsolatban

A püspökök egyben szemrehányást is tettek „az elhúzódó izraeli agresszió miatt is, amely mártírok és áldozatok százait követelte”, köztük Haszan Naszr Alláhét, a Hezbollah főtitkáráét és a síita mozgalom sok más vezetőjéét.

A püspökök „Isten irgalmát kérik azokra, akik életüket vesztették, megnyugvást és vigasztalást családjaiknak és a sebesülteknek”. Ugyanakkor a nemzetközi közösséghez fordulva azt kérik, hogy „vállalják a felelősséget az azonnali tűzszünet megvalósításán dolgozva, és hajtsák végre a nemzetközi határozatokat”, különös tekintettel az 1701-es számú ENSZ-határozatra.

Továbbá a püspökök hangsúlyozzák a libanoni parlament sürgető kötelességét: „tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a hosszú várakozás és sok szenvedés után válasszanak új köztársasági elnököt, ezzel teljessé téve az alkotmányos intézmények keretét”.

Kiemelt elismerés illeti „az orvosok és egészségügyi személyzet munkáját, akik mindent megtesznek a sebesültek ellátásáért a gazdasági és politikai válság ellenére”. Csodálattal és támogatással adóznak mindenekelőtt a sok libanoni ember spontán gesztusának, akik befogadták a bombázott területekről menekülőket. A maronita püspökök itt is arra kérik a nemzeteket és a nemzetközi intézményeket, hogy „támogassák ezeket az erőfeszítéseket”, amelyek még mindig folynak a „vak erőszak” által érintett területeken, biztosítva az Egyház munkáját is, hogy segíteni tudjanak a sebesülteknek és a menekülteknek plébániáik, kolostoraik és intézményeik hálózatán keresztül, „különösen a Caritas Lebanonon keresztül”.

Legvégül közelségüket fejezték ki a hadsereg vezetői és olyan kezdeményezések felé, melyek célja „lehetséges államcsínyek megakadályozása” egy olyan országban, amely nagy nehézségek és a gyengeség időszakán megy keresztül. A Libanont sújtó katasztrófa láttán a püspökök arra kérnek minden libanonit, hogy „ébresszék fel a nemzeti egységet megőrző és tápláló lelkiismeretet”, utalva arra, amit „a remény jeleként definiálnak ezekben a nehéz körülményekben”, nevezetesen a damaszkuszi vértanúk szentté avatásának liturgiájára, amelyen Ferenc pápa fog elnökölni október 20-án, vasárnap.

„Haszan Naszr Alláh meggyilkolása sebet ütött a libanoniak szívén” – mondta Béchara Boutros Raï bíboros szeptember 29-i homíliájában, két nappal azután, hogy az izraeli hadsereg meggyilkolta a síita politikust, vallástudóst, a Hezbollah nevű libanoni szervezet vezetőjét, akinek elődjét is az izraeli légierő likvidálta. A maronita pátriárka úgy látja, „az igazságban, igazságosságban és a gyengék védelmében hívő keresztény és muszlim vezetők szakadatlan vértanúsága azonban megerősíti a libanoniak közötti egységet, a vér, az összetartozás és a sors egységét”.

Az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Hollandia, az Arab Liga, az Öböl Menti Együttműködés országai és Izrael terrorista szervezetként kezeli a Hezbollahot, míg az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Új-Zéland és Ausztrália csak a Hezbollah katonai szárnyát tartja terrorista szervezetnek.

„Mártírhalált halni közös hazánkért – ezt a vértanúságot választja minden libanoni hívő, bármely felekezethez tartozik is, ebben egység van, és minket is arra hívtak, legyünk hűek az ő áldozatukhoz, melyet szeretett hazájukért hoztak, még ha különböző nézeteket vallottak is, például a politika terén” – folytatta a maronita pátriárka. Ismét sürgetett az államfő megválasztására, amely évek óta elmaradt. Ezt a pozíciót hagyományosan maronita keresztény szokta betölteni.

Forrás: Fides.org; Wikipédia (vn)