Márton Áron 130 emlékévet hirdet a gyulafehérvári főegyházmegye

Egyebek mellett alkotópályázat, animációs film, diákvetélkedő, konferencia, tábor, honlap, zarándoklat segít majd közelebb hozni Márton Áron személyét. Jelenleg a törvényhozás folyamatain halad át az a törvénytervezet, amelyben azt kezdeményezik, hogy Romániában 2026 Márton Áron éve legyen.

Az alábbiakban Kovács Gergely gyulafehérvári érsek körlevelét közöljük.

Amint arról korábban már tájékoztattunk (4037/2025), a 2025-ös jubileumi szentév lezárását követően, a következő hét esztendőben – egészen a 2033-as rendkívüli szentévig, amikor megváltásunk 2000. évfordulóját ünnepeljük – főegyházmegyénk a szentségeket választotta egy-egy lelkipásztori év központi témájául.

A szentségek sorában az első a keresztség szentsége, amely a keresztény élet alapja, a hitre vezető út kezdete és a lelki élet kapuja. Ezért 2026-ban főegyházmegyénkben a keresztség éve lelkipásztori évet hirdettünk meg, amely arra hív, hogy újra tudatosítsuk saját keresztségünk ajándékát, és abból merítve éljük mindennapi keresztény hivatásunkat.

Tiszteletreméltó Márton Áron püspök 130 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. E jeles évforduló méltó megünneplése érdekében főegyházmegyénkben 2026 egyben Márton Áron püspök emlékéve is lesz, Márton Áron 130 címmel. Ez a különleges esztendő lehetőséget ad arra, hogy mindannyian újra felfedezzük és követendő példaként állítsuk életünkbe Áron püspök szellemiségét és tanítását, különös figyelmet fordítva arra, hogy a fiatal generációk is megértsék Áron püspök jelentőségét, és erőforrásként, „világító jelként” tekintsenek az ő életére és tanítására.

Ugyanakkor hálával emlékezünk arra, és szeretnénk tudatosítani annak jelentőségét, hogy 2024. december 18-án Ferenc pápa jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri: Márton Áron püspök az életszentséget hősies fokon gyakorolta. Ennek révén megkapta a Tiszteletreméltó címet, ami nemcsak személyes életének hitelességét igazolja, hanem egész főegyházmegyénk számára megerősítés és bátorítás. Innen kezdve még nagyobb felelősségünk, hogy a híveinket bátorítsuk, imádkozzunk buzgón, különösen súlyos betegségben szenvedő testvéreink gyógyulásáért, kérve Áron püspök közbenjárását, illetve az észlelt gyógyulásokat számontartsuk, a posztuláció munkáját támogassuk a szükséges dokumentáció elkészítésének folyamatában.

Tiszteletreméltó Márton Áron püspök hite és bátor kiállása példaként áll előttünk, papok és hívek előtt egyaránt. A legnehezebb történelmi időkben is hűséges maradt az evangéliumi értékekhez, következetesen kiállt Isten népéért, az emberi méltóságért és a lelkiismereti szabadságért. Életével és szolgálatával azt üzeni számunkra, hogy a hit és a szeretet ereje képes átjutni a legnagyobb akadályokon is. Az emlékezés és a tőle való tanulás ezért nem pusztán múltidézés, hanem keresztény életünk megerősítése: segít felismernünk, hogy minden korszak kihívásaira a hitből fakadó, elkötelezett és bátor tanúságtétel adhat választ.

Áron püspök példája és tanúságtétele különösen fontos a lelkipásztorok számára. Megmutatja a papi hivatás mélységeit, a hívekhez való közelség jelentőségét, a lelkipásztori felelősség súlyát és a hithez való rendíthetetlen hűséget. Híveink számára pedig személye arra ad ösztönzést, hogy mindennapjaikban hitelesen éljék meg keresztény hitüket, aktívan formálják egyházi közösségeiket, és Krisztus követésében elmélyülten, felelősségteljesen elköteleződjenek.

Ezért 2026-ban arra hívjuk paptestvéreinket és híveinket, hogy kiemelt figyelemmel forduljunk Márton Áron püspök felé, és életének, szolgálatának értékeit tudatosan építsük be plébániáink és közösségeink életébe. Ezt főegyházmegyei szinten is fontos feladatnak tekintjük: ifjúsági és családpasztorációs eseményeken, ministránstáborokban, hittanprogramokban egyaránt hangsúlyt kívánunk adni Áron püspök örökségének.

Buzdítunk továbbá zarándoklatok szervezésére Csíkszentdomokosra és Gyulafehérvárra, valamint Márton Áron életének további jelentős helyszíneire is, mint Kolozsvár vagy Máramarossziget.

A főegyházmegye és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum/Egyesület közös koordinálásával az emlékév főbb eseményei és kezdeményezései már keretbe foglalásra kerültek. Az emlékév konkrét eseményeiről és programjairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk a paptestvéreket és a híveket.

Szeretettel hívunk és bátorítunk mindenkit az emlékévbe való aktív bekapcsolódásra, helyi programok, zarándoklatok, előadások, filmvetítések szervezésére. Programterveiket megoszthatják a MA130@romkat.ro e-mail-címen az emlékév bizottsággal, amely a program hirdetésében, népszerűsítésében is tud segíteni.

Imádkozzunk azért, hogy az emlékév során Márton Áron püspök szellemisége inspiráljon bennünket, és vezessen a papi szolgálatban, a családi életben, a közösségek építésében és a mindennapi hiteles keresztény élet megélésében.

Tervezett események, programok

Már 2025 decemberében kezdeményeztük, hogy 2026 Márton Áron éve legyen Romániában. A törvénytervezetet az RMDSZ, a PNL, a PSD és az USR pártokhoz tartozó parlamenti képviselők aláírásával iktatták, és jelenleg a törvényhozási folyamat szakaszain halad át. Bízunk a kedvező döntésben, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a főegyházmegye és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum/Egyesület által közösen tervezett emlékévi programok jelentős többsége ettől független, és Isten segítségével megvalósul.

Az emlékév ünnepélyes megnyitására Kolozsváron kerül sor február 12-én, Tiszteletreméltó Márton Áron püspökké szentelésének 87. évfordulóján.

Folyamatban van egy rövid animációs film elkészítése, amely tömören és közérthetően mutatja be Márton Áron püspök életét és tanítását, elsősorban azok számára, akik eddig keveset vagy egyáltalán nem hallottak róla. Ezzel párhuzamosan egy interaktív vándortárlat létrehozása is tervben van, kifejezetten a fiatalabb korosztály – a 21. században születettek – megszólítására.

Alkotópályázatot kívánunk hirdetni, amely Márton Áron püspök által képviselt értékeket – mint a hit, a kitartás, az őszinteség, az elesettek melletti kiállás, a párbeszédkészség, valamint a humor szerepe a nézeteltérések áthidalásában – állítja a középpontba a mai világ összefüggésében, különböző műfajokban.

Az Alvincen évente májusban megrendezett Pongrácz Szent István diákvetélkedőt – amelyre idén harmadik alkalommal kerül sor – 2026-ban Márton Áron püspöknek dedikálják.

Gyulafehérvár egy román egyháztörténeti konferenciának ad majd otthont, amelyhez egy háromnyelvű (magyar, román, angol) kiállítás is kapcsolódik az érsekségen.

Az események sorában kiemelt helyet kap a 2026. augusztus 29-én megrendezésre kerülő, immár 15. alkalommal megszervezett csíkszentdomokosi Megemlékezés és konferencia Márton Áron püspök tiszteletére. Az azt megelőző napokban, szintén Csíkszentdomokoson, média és társadalom tábort szervezünk, Kárpát-medencei résztvevők bevonásával.

Augusztus végére elkészül a Márton Áron püspöknek szentelt, háromnyelvű, a püspök életét a fiatalok számára bemutató, a Gyulafehérvári Érseki Levéltár Márton Áron-fotóhagyatékát hasznosító honlap is.

Az év folyamán több konferenciára kerül sor, amelyek közül kiemelkedő jelentőségűek a Budapestre, Bukarestbe és Rómába tervezett megemlékezések.

Paptestvéreink számára vezetésemmel október elején zarándoklatot tervezünk, doberdói és római állomásokkal, amely összekapcsolja a Márton Áron 130 emlékévet és a keresztség évét.

Amennyiben a parlament elfogadja a törvénytervezetet, és az államelnök kihirdeti a Márton Áron-évet, további kezdeményezések előtt is megnyílik az út. Ezek közül kiemelten fontos Áron püspök román nyelvű beszédgyűjteménye, valamint további, román nyelven megjelenő kötetek kiadása.

Gyulafehérvár, 2026. február 3.

Kovács Gergely érsek

