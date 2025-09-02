Márton Áron püspök tiszteletére szerveztek konferenciát Csíkszentdomonkoson

A Márton Áron Múzeum és Zarándokközpont, a Szociális Testvérek Társaságának romániai kerülete, a gyulafehérvári érsekség, valamint a Hargita Megyei Kulturális Központ közös rendezvénye keretében augusztus 29-én, pénteken este Márton Áron püspök boldoggá avatásáért szentségimádáson imádkoztak; majd másnap, augusztus 30-án, szombaton rózsafüzér és szentmise következett, amelynek főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt.

A rendezvény a Márton Áron Zarándokközpontban konferenciával folytatódott, amelyen Marton József Morzsák a Szociális Testvérek Társasága erdélyi történetéből (a szerző betegsége miatt az előadást Forró Roland helyi segédlelkész olvasta fel); Murányi Teréz SSS Szociális testvérek Márton Áron püspök szolgálatában; Homa Ildikó SSS A „mi” hotelünk: női vállalkozás női lelkeknek – A szociális testvérek társadalomépítő szolgálata a kolozsvári Központi Szállóban; Lengyel Nóra A Szociális Testvérek Társaságának szerepvállalása a keresztény feminizmusban – Katolikus nőmozgalmi lapok a 20. század első felében; Denisa Bodeanu Ikrich Elisabeta (sora Augusta) în dosarele Securității (Ikrich Erzsébet Auguszta a Securitate irataiban); Hegedűs Enikő „Megmutatta nekem az élet vizének folyóját…” (Jel 22,1) – Márton Áron püspök Szim Lidia szociális testvér feljegyzéseiben; Bokor Zsuzsa Kisebbségi nőmozgalom Erdélyben – A szociális testvérek nővédelmi munkája a két világháború között; Daczó Katalin A Szociális Testvérek Társasága és az Ezer Székely Leány Nap; Bőjte Csongor „Suscipe Sancte Pater” – A szociális testvérek kolozsvári anyaházának kálváriája című előadása hangzott el.

A szervezők szándéka szerint „a megemlékezés célja: hálát adni Márton Áron püspökért, az életpéldájából tanulni, a 20. századi egyháztörténeti és társadalomtörténeti kutatásokat ösztönözni, a kutatási eredményeket szélesebb közönséghez is eljuttatni”. A konferencia kiemelt témája Áron püspök és a szociális testvérek együttműködése fontos társadalmi kérdésekben, például a harmincas-negyvenes években a keresztény szociális eszme cselekvő szolgálatában, a negyvenes évek végén a gyulafehérvári törvényes egyházi vezetők és a Vatikán képviselői közötti titkos közvetítésben.

Az előadások számos témát érintettek, mint a keresztényszociális eszmék és cselekvés, társadalomépítés, családvédelem, nővédelem, kulturális missziók a huszadik század első éveiben, a szerzetesi hivatás megélésének módozatai a kommunista diktatúra idején.

A témaválasztásról, Márton Áron püspökről, életpéldájáról és a Szociális Testvérek Társaságával való együttműködése jelentőségéről Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, valamint a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének elöljárója, Homa Ildikó és a helyi szervező, a Márton Áron Múzeum igazgatója, Lázár Csilla a Romkat.ro újságírója, Bíró István kérdéseire válaszolt az esemény kapcsán.

– Miért tartották fontosnak, hogy az idei megemlékezésen Márton Áron és a Szociális Testvérek Társasága közötti kapcsolat kerüljön fókuszba? Kerültek elő ezzel az együttműködéssel kapcsolatban új dokumentumok vagy bármi, ami aktualitást ad ennek?

Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója: Nemrég ünnepelte a Szociális Testvérek Társasága erdélyi jelenlétének 100. évét. Az is jó alkalom lett volna. Hiszem, hogy már nagyon-nagyon rég időszerű, hogy megemlékezzünk azokról a hős, bátor nőkről, akik Márton Áron püspököt követték a cselekvő szeretet útján, és mindig a korszaknak megfelelően nagyon bátran válaszoltak azokra a kihívásokra, amelyeket a kor velük szemben támasztott.

Ez a konferencia egy elég hosszú idősávot ölel fel. A húszas évek végétől a harmincas, negyvenes évek elejéig nagyon fontos társadalomszervező, kultúraszervező munkát végeztek Erdélyben a szociális testvérek, majd a negyvenes évek végén, amikor Márton Áron püspököt bebörtönzik, illetve az ötvenes évek elején ők kulcsszerepet játszanak abban, hogy a Vatikán és a törvényes egyházmegyei vezetők között közvetítsenek. Ezt bizony nagyon súlyos börtönévekkel torolta meg a hatalom. Elég, ha azt a számot mondjuk, hogy összesen 113 év börtönbüntetést kaptak különféle szociális testvérek Romániában az ötvenes években. Azt hiszem, ez kellő magyarázat, hogy miért nagyon fontos és miért régóta időszerű, hogy ezt a témát előhozzuk a Márton Áron-konferenciákon.

– Mit jelent Márton Áron alakja a Szociális Testvérek Társaságának történetében és lelkiségében?

Homa Ildikó, a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének elöljárója: Márton Áron elsősorban a szent embert jelenti, a tökéletes vezetőt, akivel a szociális testvérek már kezdetek óta nagyon szoros együttműködésben voltak. Márton Áron a testvérek számára a töretlen kiállás példaképe, hiszen a mi testvéreink az ő életéből és hozzáállásából erőt merítve vállalták maguk is, hogy az Egyház szolgálatáért kemény börtönéveket szenvedjenek. Több mint tíz testvér volt börtönben azért, mert kiálltak az Egyház mellett.

– Hogyan él tovább Márton Áron szellemi hagyatéka a Szociális Testvérek Társaságának életében? Hogyan gondozzák az emlékét?

– Az emlékét a mi testvéreink életén keresztül is gondozzuk. Nagyon örülünk, hogy sor került erre a konferenciára, ahol pontosan ezt a kincset tudjuk megmutatni másoknak is, hogy Márton Áron és a mi testvéreink egy olyan nehéz történelmi korban éltek, amelyet sokan ismerünk, a diktatúra éveiben megmutatták a keresztény kincseket, a keresztény üzenet lényegét, hogy érdemes úgy élni, hogy rátesszük az életünket. Közös szellemiségük volt, hiszen abban a korban hasonló elveket vallottak, és mi ebből merítkezünk ma is.

– Mit üzenhet Márton Áron példás együttműködése a Szociális Testvérek Társaságával a ma egyházának?

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek: Meg vagyok arról győződve, hogy Áron püspök úr mindenkivel együtt tudott működni. Még azt a kijelentést is meg merem kockáztatni, hogy az ellenfeleivel is, akikkel ugyan a nézeteket nem osztotta, de az emberségben, abban, hogy ő mindig az embert nézte, ebben példa számunkra. Az utóbbi években (...) életének egy-egy területére figyeltünk oda kiemelten. Tavaly a ferencesek voltak középpontban, az idén a szociális testvérek. Azért fontos kutatni és megismertetni ezeket, mert Áron püspök úr életének olyan területei, amelyeket kevésbé ismerünk.

– Immár 14. éve szervezik Csíkszentdomokoson a Márton Áron-konferenciákat. Mi lehet ennek a gyakorlati haszna? Hogyan járul hozzá a boldoggáavatási eljáráshoz?

– Tavaly ebben az ügyben is történtek előrelépések. Ez a konferenciasorozat elsősorban Lázár Csillának az érdeme, aki évről évre lelkesen az őt segítőkkel együtt megszervezi a konferenciát. Számomra a legnagyobb értéke abban van, hogy egyik évben sem azt érezzük, hogy ezt meg kell szervezni, és ez kényszeredetten, feszesen történne. (...) mindig adott a téma, és mindig vannak újdonságok. Mindig vannak olyan területek, amelyeket még nem ismerünk. Ezen túl hozzájárul Áron püspök úr hagyatékának a megismeréséhez, az ápolásához és a megéléséhez. Meg vagyok arról győződve, hogy ezek az együtt ünneplések közösséget alakítanak, közösséget formálnak – olyan közösséget, amely Áron püspök úr életpéldáját követi.

