Marton Zsolt püspök felszentelte a váci Piarista Gimnázium kápolnáját

A váci Piarista Gimnázium új kápolnája lehetőséget teremt a diákoknak, a tanároknak, az iskolában dolgozóknak a hétköznapi imaéletre, hálaadásra, elcsendesedésre, köztük az első péntekekre szervezett Oratio Continuára, a tanórák alatt tartott szentségimádásra.

Az ünnepélyes kápolnaszentelés alkalmával Ivony István igazgató és Vass Bálint pasztorális vezető hálás szívvel és emléklapok átadásával fejezte ki köszönetét a nagyszabású terv megvalósításáért.

Az ünnepi eseményen Zsódi Viktor piarista tartományfőnök köszönete jeléül Marton Zsolt püspöknek Carles Gil i Sauger generális atya által Rómában kiállított konfráteri diplomát nyújtott át, amely a rendhez fűződő kapcsolat különleges elismerése.

Az eseményen kiemelt támogatók, tervezők, a megépítésben segítséget nyújtó dolgozók mellett a gimnázium vezetősége, Pasztorális Bizottsága, valamint a rendház tagjai vettek részt.

Az intézmény köszönetét fejezi ki mindazoknak – szülőknek, öregdiákoknak, a gimnázium dolgozóinak –, akik anyagiakkal, kétkezi munkájukkal vagy imáikkal segítették a megvalósulást.

*

Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, kecskeméti piarista öregdiák ezúttal hivatalosan is csatlakozott a piarista rend lelki családjához.

Zsódi Viktor SchP tartományfőnök adta át számára a Rómában a rend generálisa, Carles Gil i Saguer által kiállított konfráteri diplomát.

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a piarista rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a konfráteri diploma” – áll az indoklásban.

Forrás: Váci Egyházmegye, Váci Piarista Gimnázium

Fotó: Váci Piarista Gimnázium, Magyar Kurír

Magyar Kurír