Marton Zsolt püspök felszentelte a váci Piarista Gimnázium kápolnáját

Hazai – 2025. december 11., csütörtök | 13:31
„A kápolna legyen az iskola szívében, miként Jézust is a szívünkben kell hordoznunk!” – mondta Vass Bálint atya a 2024–2025-ös tanév nevelőtestületi záróértekezletén. A váci Piarista Gimnázium közel egy évtizede vágyott és immár elkészült kápolnáját december 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén szentelte fel Marton Zsolt váci megyéspüspök.

A váci Piarista Gimnázium új kápolnája lehetőséget teremt a diákoknak, a tanároknak, az iskolában dolgozóknak a hétköznapi imaéletre, hálaadásra, elcsendesedésre, köztük az első péntekekre szervezett Oratio Continuára, a tanórák alatt tartott szentségimádásra.

Az ünnepélyes kápolnaszentelés alkalmával Ivony István igazgató és Vass Bálint pasztorális vezető hálás szívvel és emléklapok átadásával fejezte ki köszönetét a nagyszabású terv megvalósításáért.

Az ünnepi eseményen Zsódi Viktor piarista tartományfőnök köszönete jeléül Marton Zsolt püspöknek Carles Gil i Sauger generális atya által Rómában kiállított konfráteri diplomát nyújtott át, amely a rendhez fűződő kapcsolat különleges elismerése.

Az eseményen kiemelt támogatók, tervezők, a megépítésben segítséget nyújtó dolgozók mellett a gimnázium vezetősége, Pasztorális Bizottsága, valamint a rendház tagjai vettek részt.

Az intézmény köszönetét fejezi ki mindazoknak – szülőknek, öregdiákoknak, a gimnázium dolgozóinak –, akik anyagiakkal, kétkezi munkájukkal vagy imáikkal segítették a megvalósulást.

Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, kecskeméti piarista öregdiák ezúttal hivatalosan is csatlakozott a piarista rend lelki családjához. 

Zsódi Viktor SchP tartományfőnök adta át számára a Rómában a rend generálisa, Carles Gil i Saguer által kiállított konfráteri diplomát

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a piarista rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a konfráteri diploma” – áll az indoklásban.

