Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

„Nehéz megállapítani, hogy az elmúlt száz év folyamán mi minden járult hozzá a belső élet iránti keresztény érdeklődés megélénküléséhez, ahhoz a folyamathoz, amelynek következtében mára megközelítésmódok, hagyományok és közösségek egész sora vált elérhetővé azok számára, akik fontosnak tartják annak ápolását, ami keresztény életformának nevezhető. Egészen biztosan szerepet játszott a más vallások lelki és szellemi ajánlataira adható válasz megfogalmazásának igénye, a technikai civilizáció által keltett csalódás, a szerzetesi irodalom és a szerzetesi bölcsesség közkinccsé válása, és nem utolsósorban olyan kiemelkedő szerzők és tanítók színre lépése, akik a nagy keresztény hagyományból táplálkozva általánosan érthető formában világítottak rá szerte a világon arra, hogy nem szerencsés, ha a keresztények úgy élnek, hogy életüknek és magatartásuknak akkor is lenne értelme, ha történetesen nem lenne Isten” – írja Görföl Tibor főszerkesztő a lapszám élén.

A belső élet útjai című tematikus összeállításban Tomáš Halík A spiritualitás: a hit szenvedélye, Patrice Mahieu OSB Modernitás és hagyomány a II. Vatikáni Zsinat utáni szerzetességben, Richard Rohr OFM Egyetemes együttérzés és kegyelem, Nacsinák Gergely András „A lényeg nem változik” – Áthoszi beszélgetés Vaszíliosz Gondikákisz archimandritával és Kisnémet Fülöp OSB Szinodális lelkiség című tanulmánya szerepel. A témához kapcsolódik az Esszék rovatban Hartmut Rosa Demokrácia és vallás, az Egyház a világban Kiss Attila A moldvai szentek vonzásában, a Mai meditációkban Szilvási Zalán Más erő című írása.

A Vigilia beszélgetése rovatba Laurence Freemannel készített interjút Görföl Tibor.

A Dokumentum rovat Szent Móric és vértanútársainak szenvedéstörténetét (A szentek szenvedéstörténete, akik Acaunumban szenvedtek kínhalált szeptember 22-én) közli Baán Izsák OSB bevezető írásával.

A szépirodalmi részben Fellinger Károly, Fürjes Gabriella, Halmosi Sándor, Kürti László, Lackfi János és Szeles Judit versei mellett Szávai János Szent Ágostontól Szent Genet-ig avagy a hetedik parancsolat és Juhász Pál Balázs Ábel és az ő Istene – Teológiai megjegyzések Tamási Áron Ábel-trilógiájához című tanulmánya olvasható.

A Kortárs versek kortárs szemmel rovatban Lukácsi Margit Rakovszky Zsuzsa Bizonyosság és Amikor fújt, Lukács Flóra pedig Csehy Zoltán A szép tisztessége című versét elemzi.

A Szemle rovatban Martin Scorsese – Antonio Spadaro Beszélgetések a hitről, Halmai Tamás Vasárnapból van az ember – Haikuk Iancu Laura verseiből és Bacsák Dániel A láthatatlanok – Pszichiátria a határon című könyvéről találnak recenziókat.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír