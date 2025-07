Krakkóban tartják a domonkos rend általános káptalanját

Az általános káptalanon, melyen a rend generálisa, Gerard Timoner OP elnököl, összesen 49 szerzetes vesz részt: a rend generálisa, volt generálisok, provinciálisok, viceprovinciálisok, megválasztott tartományi vikáriusok, a generális közvetlen joghatósága alá tartozó házak küldöttei, valamint a domonkos család generális által meghívott vendégei.

A generális kúria képviselőivel, tolmácsokkal, moderátorokkal és technikai személyzettel együtt közel száz embert látnak vendégül a krakkói kolostorban.

A generális káptalanokat háromévente tartják. E káptalanok mindegyike más jellegű: a legnagyobb a választó káptalan, amely kilencévente választja meg a domonkos rend generálisát. Ezenkívül vannak definitorok és tartományfőnökök káptalanjai is. A Krakkóban zajló káptalan a tartományfőnökök káptalanja.

Minden általános káptalanon, típusától függetlenül, jelen van a jelenlegi generális atya és a korábbi generális atyák. A krakkói káptalanon a jelenlegi generális atyán, Gerard Timoner OP-n kívül jelen van Timothy Radcliffe OP bíboros (generális 1992–2001 között) és Bruno Cadoré OP (generális 2010–2019 között).

A rendi kúria tisztviselői is részt vesznek az általános káptalanon; joguk van felszólalni és véleményt nyilvánítani a hatáskörükbe tartozó ügyekben, de nem vesznek részt a szavazásban; a renddel kapcsolatos tapasztalatuk miatt azonban fontos szerepet játszanak az egyes bizottságok munkájában.

A domonkos család képviselőit is meghívják a káptalanra: egy apácát, egy világi személyt, valamint egy szerzetesnővért, aki körülbelül 150 domonkos nővérekből álló apostoli kongregációt képvisel.

Mások is részt vehetnek a káptalanon a várhatóan megvitatandó témáktól függően, például egy segítő testvér, ha egyértelmű, hogy a papi rendet nem felvett testvérek ügyeit is meg kell oldani.

Az aktív és passzív szavazattal rendelkező testvérek mellett, akik az üléseken felszólalnak, a kisegítő személyzetként szolgáló testvérek is részt vesznek minden káptalanon: közülük a titkárokon és a káptalan technikai lebonyolításán dolgozó testvéreken kívül a legnagyobb csoportot a tolmácsok alkotják.

A rendnek három hivatalos nyelve van: az angol, a francia és a spanyol; az ülések és a végleges dokumentumok ezeken a nyelveken készülnek. A plenáris ülések és a bizottsági megbeszélések során minden felszólaló testvérnek az egyik hivatalos nyelven kell beszélnie, a plenáris ülések során minden nyilatkozatot szinkrontolmácsolással fordítanak a másik két nyelvre. Hasonlóképpen minden dokumentumot – a tervezeteket és a végleges változatokat – e három nyelv egyikén írnak, és lefordítják a másik kettőre. A konstitúciókban történt összes változást latinul fogalmazzák meg.

A következő általános káptalan időpontját és helyszínét az előző káptalan határozza meg. 2016-ban Bolognában (Olaszország), 2019-ben Biên Hoàban (Vietnám), 2022-ben Tultenangóban (Mexikó) tartottak általános káptalant. Ez utóbbi Krakkót választotta a 2025-ös találkozó helyszínéül.

A jelenleg zajló általános káptalan július 19-én, szombaton reggel Szentlélek-hívó szentmisével kezdődött a krakkói Szentháromság-bazilikában.

A szentbeszédet Łukasz Wiśniewski OP, lengyel tartományfőnök mondta, francia nyelven.

A szentmise után a káptalan az első plenáris ülésén elfogadta eljárási szabályzatát. A későbbi ülések plenáris ülésekre és bizottsági munkára oszlanak. A plenáris üléseken a testvérek meghallgatják a generális, az egyes szóciusok és a renden belül fontos pozíciókat betöltő testvérek beszámolóit. A bizottságokban a káptalan tagjai megvitatják a káptalanhoz benyújtott egyéni indítványokat; joguk van elfogadni, elutasítani, átfogalmazni vagy teljesen új indítványt készíteni.

Az egyes bizottságok tanácskozásainak eredményeit az elnökök a teljes káptalan elé terjesztik a plenáris üléseken, ahol megvitatják, jóváhagyják, módosítják vagy elutasítják azokat. A bizottságokban és a plenáris üléseken folytatott tanácskozások nagyon sokáig is tarthatnak, mivel olykor nagyon eltérő nézőpontok és koncepciók ütköznek.

A káptalan tagjai nemcsak különböző országokból, hanem különböző kontinensekről és kulturális háttérrel is érkeznek: az európaiak másképp értelmezik a kiszámíthatatlan dolgokat, mint az amerikai, afrikai vagy ázsiai testvérek; (...) ami fontos a szabadságot élvező domonkosok számára, az más lesz az üldözött egyházak domonkosai számára.

A színfalak mögötti megbeszélések is arra szolgálnak, hogy az álláspontok közelebb kerüljenek egymáshoz, és megegyezzenek a közös rendelkezésekben. Erre étkezésekkor, esténként és vasárnaponként is van idő, amikor a testvérek együtt utaznak, hogy megismerkedjenek a fogadó ország kultúrájával, vagy bemutassák a fogadó tartományukra jellemző domonkos élet példáit – mondta el Wojciech Delik OP, aki több általános káptalanon is részt vett.

„A tartományukért felelős testvérek személyes találkozói lehetőséget nyújthatnak konkrét, közös kezdeményezések megtételére vagy mások tapasztalatainak hasznosítására” – fogalmazott Dominik Jarczewski OP, a Tultenangóban tartott káptalan definitora.

A káptalan által jóváhagyott végleges indítványok a káptalan okmányaiban szerepelnek, amelyeket a generális atya általi végleges szerkesztés és kihirdetés után három hivatalos nyelvre fordítanak le, és bemutatnak az egész rendnek, amelyek számára jogforrásként és viszonyítási pontként szolgálnak az egyes tartományokban a következő három évben hozott döntésekhez és intézkedésekhez.

Az általános káptalan ünnepélyes szentmisével zárul, amely valamilyen fontos eseménnyel kapcsolódik össze a találkozónak otthont adó tartomány számára (ilyen esemény lehet a generális atya előtt tett örökfogadalom vagy a pappá szentelés).

Krakkóban a káptalan végén, augusztus 8-án a noviciátusukat befejező testvérek leteszik első fogadalmukat – a szentmise, melyet Szent Domonkos, a rend alapítójának ünnepén mutatnak be, egyben a káptalani testvérek elbocsátása is lesz, akik visszatérhetnek tartományaikba.

Fordította: Tokodi László OP

Forrás és fotó: domonkosok.hu; info.dominikanie.pl



