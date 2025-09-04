Megtartotta őszi rendes ülését az MKPK

Az MKPK tagjai új elnököt választottak Székely János szombathelyi megyéspüspök személyében. Az elnökhelyettesi feladatkört Udvardy György veszprémi érsek tölti be. Az MKPK Állandó Tanácsának további két tagja Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök lett.

Az MKPK tagjait előreláthatólag 2026 novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában XIV. Leó pápa.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatja Martincsevits Pál vértanú, egykori gyékényesi plébános boldoggáavatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-jén, Gyékényesen halt vértanúhalált a hitéért.

A Konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár-Gál Béla állandó diakónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját.

Az MKPK döntése értelmében az országos katolikus egyetemi referens feladatait a továbbiakban Muhari Máté atya látja el, egyúttal megköszönték Kulcsár Dávid atya eddigi munkáját, aki 2025 augusztusától az Apostoli Nunciatúrán a helyi titkári feladatokat látja el.

Görögkatolikus testvéreink főpásztoraik döntése értelmében 2025. szeptember 1-jétől a Hitvallást a nicea-konstantinápolyi formula görög szövege szerint imádkozzák. Az MKPK tagjai kiemelik, hogy ebben az ősi hagyományhoz való visszatérésben Katolikus Egyházunk kulturális és liturgikus hagyományainak gazdagsága és változatossága nyilvánul meg, hiszen a latin Egyház liturgiájában használt formula is az egyetemes hitet tükrözi.

2026-ban ünnepeljük az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. Az MKPK tagjai támogatják, hogy a katolikus tudományos közélet tagjai tárják fel és méltó módon mutassák be a Káldi-biblia jelentőségét.

2025. szeptember 19–21. között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. Az idei esemény házigazdája Vác lesz. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra mentén szerveződnek. Jelmondata pedig: „Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!”

Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2025/26-os tanévet 3544 hallgató kezdheti meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésben, ami 580 fővel, azaz mintegy 19,6 százalékkal több, mint az előző évben.

Idén november 15-én, az MTK Sportparkban kerül megrendezésre a Forráspont. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat.

A Katolikus Karitász rászoruló gyerekeknek szóló táboroztatási programja, a „Vár a nyár!” révén idén is több mint 4000 gyermek nyaralhatott az ország számos pontján, változatos napközis vagy bentlakásos táborokban. A szünidő teljes időtartamában futó turnusokban elsősorban hazai, de néhány alkalommal délvidéki, kárpátaljai és ukrajnai csoportokat is fogadtak.

Még zajlik a Katolikus Karitász szeptember 30-ig tartó „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanév közbeni támogatása a cél. A négy népdalénekes közreműködésével, 2025. szeptember 18-án 19.30-kor Budapesten, a Mátyás-templomban megrendezendő Zúgjon fel hát a magyar Zsoltár című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja.

Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitasz.hu oldalon, vagy az 1356-os adományvonal hívásával.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír