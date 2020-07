Megújul a sátoraljaújhelyi piarista kollégium

A Piarista Rend Magyar Tartománya az ország kilenc településén 13 intézményben folytat oktatási-nevelési munkát. Sátoraljaújhely az a város, ahol igazán kézzelfogható módon jelenik meg a piarista küldetés lényege: a szegény gyermekekkel és fiatalokkal való törődés. A sátoraljaújhelyi piarista jelenlét legrégebbi eleme – a templomi szolgálat mellett – a kollégium.

A kollégium mellett működik a városban a tanoda, amelyet kifejezetten hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára tart fenn a rend, hogy munkatársaikkal együtt kinyissák számukra a világot, és közösen megkeressék méltó helyüket az emberiség nagy családjában. Ugyanezt teszik a középiskolás lányokat mentoráló programukban is.

Július 27-én a kollégium udvarán tartott sajtótájékoztató keretében Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár számolt be a kormány közelmúltban született döntéséről: 2021-ben 1,1 milliárd, 2022-ben 747 millió forint támogatást ad a kormány a kollégium felújítására. Soltész Miklós a piarista oktatás magyarországi fontosságát és a minőségi piarista munkát méltatta. Szabó László piarista szerzetes, a sátoraljaújhelyi piarista misszió vezetője a beruházás fontosságát hangsúlyozta, egyúttal kiemelte, hogy a kollégium melletti épületben szabadidős és rekreációs céllal közösségi tereket alakítanak ki.

A kollégium műemlék épületének infrastrukturális fejlesztésére pályázati úton több mint 300 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyertek el korábban, ennek köszönhetően zajlik jelenleg a felújítási munka. Az állami támogatás segítségével a rossz állapotban lévő épület felújítása 2021-től tovább folytatódhat. A kollégium fejlesztésére és bővítésére azért van szükség, hogy korszerű és otthonos körülményeket tudjanak biztosítani az itt lakó kilencven fiatalnak, valamint céljuk, hogy fizikai terükkel is kifejezzék, hogy egy korszerű, világos, átlátható és együttműködésre hívó közösségben akarnak együtt fejlődni tanítványaikkal. Fürdőszobás szobákat, világos folyosókat, tanulásra és találkozásokra egyaránt inspiráló közösségi tereket, konditermet, színháztermet, szabadidős és rekreációs központot álmodtak.

„Hisszük, hogy törekvéseikkel a város és a régió jövőjét is szolgáljuk. Azokat a fiatalokat képezzük minden egyes újhelyi tevékenységükben, akikkel együtt fogunk élni a jövőben – és mi már most is együtt élünk velük. Nem mellesleg a város legrégebbi épülete 2022-re a felújítással visszakapja eredeti méltóságát, így a legrégebbiből tud megszületni az életrevaló fiatal” – fogalmazzák meg a fejlesztés célját a piaristák.

