Mexikó és USA püspökei: A migránsok embertelen, veszélyes körülményekkel néznek szembe

A mexikói migránsok egyre veszélyesebb és embertelenebb körülményekkel néznek szembe az amerikai határ átlépésekor.

A püspökök nemcsak a kormányzat, hanem a civil társadalom felé is határozott felhívással fordultak, amelyben felelősségre vonást sürgetnek azokért a emberi méltóságot sértő jogsértésekért, amelyekkel a háború, az erőszak és a szélsőséges szegénység elől menekülőknek szembe kell nézniük.

A püspökök a Mexikón átvezető migrációs útvonalat úgy írták le, mint „a legveszélyesebbet a világon”. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM – International Organization for Migration, az ENSZ migrációs szervezete – a szerk.) szerint azok a migránsok, akik szülőhazájuk embertelen körülményei elől menekülnek, Mexikó területén áthaladva hatványozottan nagyobb veszélyeknek vannak kitéve.

A nehézségeket még inkább tetézik

Az Egyesült Államok január óta blokkolja a menedékjog iránti kérelmek benyújtásának kulcsfontosságú jogi csatornáit, beleértve a CBP One mobilalkalmazáson keresztül benyújtott kérelmeket és a humanitárius engedélyeket. Mindezek mellett kényszeráthelyezésekre, családok szétválasztására és harmadik országokba történő kitoloncolásokra is sor került. Az útvonal mentén tapasztalható bizonytalanság mértéke mély aggodalomra ad okot, mivel az emberrablás, a zsarolás, a kényszermunka és a szexuális erőszak mindennapi veszélyekké váltak.

Az amerikai bevándorláspolitika nyomán felszámolt menedékhelyek tovább mélyítették a migránsok sebezhetőségét és társadalmi láthatatlanságát különösen a perifériás térségekben, ahol félelemben élnek, hogy letartóztatják vagy erőszakkal visszafordítják őket, és ahol nem férnek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz.

„A migráció mindig bonyolult kérdés – kétségtelen, hogy nem könnyű. Mi, püspökök, nagyon proaktívan léptünk fel, de ezekkel a politikákkal szembesülve olyan mértékű bezárkózást és védekező hozzáállást tapasztalunk, hogy új stratégiákat kell találnunk” – fejezte ki mély csalódottságát Gustavo García Siller, San Antonio püspöke.

Kétségbeesetten vágyva egy jobb jövőre

A püspökök a találkozójuk során meglátogattak egy menedékhelyet is, ahol közvetlenül hallhatták azok beszámolóit, akik átélték az utazást.

Ezek a történetek – amelyeket Alfonso Miranda Guardiola, Piedras Negras püspöke „szívfacsaróknak” nevezett – feltárták azok mély kétségbeesését, akik mindenüket eladták, hogy megtehessék az utat. Sokan számoltak be arról, hogy bűnözői hálózatok folyamatosan fizetésre kényszerítették és fenyegették őket.

A határon működő humanitárius szervezetek – amelyek menedéket, jogi segítséget és humanitárius támogatást nyújtanak – szintén nehézségekkel küzdenek, mivel már nem rendelkeznek a létfontosságú munkájuk folytatásához szükséges pénzügyi forrásokkal.

Sürgős cselekvésre van szükség

Záró nyilatkozatukban a püspökök azonnali és összehangolt fellépésre szólítottak fel annak érdekében, hogy „biztonságos és legális humanitárius folyosókat nyissanak a legkiszolgáltatottabb migránsok és menekültek számára”. Ismételten rámutattak arra, hogy bár minden nemzetnek joga van megvédeni határait, ugyanakkor kötelessége is, hogy megóvja az emberi életet, és biztosítsa a biztonságos, rendezett és emberhez méltó migrációt – beleértve a menedékjog tiszteletben tartását is.

„Az Egyház megerősíti, hogy sürgősen szükség van olyan jogi keretekre, amelyek védelmet nyújtanak a családoknak, különösen a migráns és menekült családoknak, akik jelenleg még súlyosabb nehézségekkel néznek szembe.”

Utcai tiltakozás az erőszak ellen

Mindeközben Culiacán utcáin több mint 50 ezer, fehér ruhába öltözött ember vonult fel, hogy tiltakozzon a várost sújtó erőszak ellen. A 800 ezer lakosú Culiacán a drogkartellek ismert fellegvára. A rivális bandák közötti folyamatos területi háborúkban nemcsak a bűnözők esnek áldozatul, hanem gyakran ártatlan civilek is.

Jesús José Herrera Quiñónez, Culiacán püspöke, aki maga is részt vett ezen a békemeneten, arra hívta az embereket, hogy az erőszak közepette váljanak a remény forrásaivá: „Együtt kell járnunk azokkal, akik szenvednek, meg kell tanítanunk fiataljainkat az igazság és a jóság keresésére, és meg kell erősítenünk a családi és közösségi életet. Városunknak most nagyobb szüksége van, mint valaha, olyan férfiakra és nőkre, akik a béke művészeivé válnak.”

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír