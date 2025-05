Mindent Isten dicsőségére tett – Eszterházy Károly püspökre emlékeztek Egerben

Az egri Líceum aulájában található emléktábla koszorúzásával vette kezdetét a jubileumi megemlékezés.

Ezt követően a résztvevők az Eszterházy téren, a néhai püspöknek a Líceum épülete előtt álló szobránál, majd az egri székesegyház bazilika altemplomában, a püspök nyughelyénél is tisztelegtek Eszterházy Károly emléke előtt.

Az Eszterházy Károly születésének 300. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat keretében Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja szentmisét mutatott be az egri főszékesegyházban.

A hálaadó szentmise elején a főpásztor úgy fogalmazott: „Örömünnepre, hálaadásra gyűltünk össze.”

A főpásztor köszöntötte Marton Zsolt váci megyéspüspököt, a paptestvéreket, a világi elöljárókat, az egyetem dolgozóit és polgárait.

Szentbeszédében Ternyák Csaba érsek kiemelte: az evangélium az utolsó vacsora fontos eseményét tárja elénk, amikor Jézus Krisztus megmossa tanítványai lábát. Ez páratlan cselekedet volt, hiszen ez a rabszolgák dolga volt, Péter apostol tiltakozott is ellene, Jézus azonban világossá tette: ez a követendő példa. Minden nagycsütörtök esti szentmisében megemlékezünk erről mint az alázat és szeretet szolgálatáról.

Így tette Eszterházy Károly püspök is, mutatva, hogy nincsen különbség ember és ember között – húzta alá Ternyák Csaba érsek. Elődje alakját felidézve úgy fogalmazott: a tudós püspök Isten mélyen elkötelezett embere volt, fegyelmezett és alázatos, s részt vállalt a lelkipásztorkodás köznapi munkájában, püspöki tevékenységét szolgálatnak tekintette.

A főpásztor köszönetet mondott Pajtókné Tari Ilonának, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának és a szenátusnak, hogy méltó megemlékezést szerveztek a néhai főpásztor tiszteletére, aki 37 éven át kormányozta az egyházmegyét. Építő munkája nyomát több településen is látni: templomot épített Pápán, Tatán, és a váci székesegyház tervezésének munkálatait is ő indította el. Egri évei alatt számos templomot épített, és újjászervezte a papnevelést is.

Nem múltba révedés megemlékezni róla, bátorítást meríthetünk ebből, példát vehetünk róla – hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek.

Eszterházy Károly püspök az egyetemi ház, a Líceum építését úgy szervezte, hogy abban helyet kapott a csodálatos könyvtár és a kápolna is. Ez azt a harmóniát szimbolizálja, amelynek át kell hatnia az egész egyetemet.

„Hálát adunk Istennek, hogy nekünk ajándékozta Eszterházy püspököt, aki mindent Isten dicsőségére tett” – zárta szentbeszédét az Egri Főegyházmegye főpásztora.

A program délután tudományos konferenciával folytatódott, amelyen Eszterházy Károly életútjáról, munkásságáról, kora jellegzetességeiről, viszonyairól tartottak előadásokat – írta beszámolójában Bérczessy András.

Forrás: Egri Főegyházmegye; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Facebook-oldala

Fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Facebook-oldala; Nagy Adri



Magyar Kurír