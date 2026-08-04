Molnár Tamás Međugorjéból: Nem érződik a múlt heti eseményekből semmi, felülírjuk a rosszat jóval

– Milyen következményei, visszhangja van a múlt heti rongálásnak?

– Azt gondolom, inkább a rá adott válasznak van visszhangja. Felhívás született az egyházi vezetőség és a helyi plébánia részéről, hogy ne gyűlölködéssel, haragszítással, mutogatással reagáljunk, hanem imával, böjttel és az irgalommal. És valóban, ez megvalósul, az emberek imádkoznak.

Mi is felkerestük azokat a helyeket, amelyeket megrongáltak. A međugorjei ifjúsági fesztivál, a Mladifest nyitó szentmiséjén, szombat este felvonultak az országok a zászlóikkal és az országuk nevét felmutató táblákkal. Örömmel láthattuk, milyen sok helyről érkeztünk ide. A szentmisét a bosznia-hercegovinai nuncius mutatta be, aki homíliájában egy gondolat erejéig utalt arra, hogy mi is történt itt néhány nappal ezelőtt. Hatásszünetet tartott a prédikációban, nagyon mély csend lett a téren. A szavai nem a gyűlöletszításra, hanem tényközlésre szolgáltak, hogy lássuk, a világban a rossz is jelen van.

Molnár Tamás (archív, fotó: Merényi Zita)

A Mladifest idei mottója: „Ad fontem” – „A forráshoz”. Azaz minél inkább Krisztushoz térjünk vissza. A hozzá való visszatérés összeegyeztethetetlen a gyűlölködéssel. Nagyon örülök, hogy nem érződik a múlt heti események rossz hatása, nem veszi el az emberek kedvét, ami történt.

Bibliai módon felülírjuk a rosszat jóval. Inkább mindenki imádkozik, és örül annak, hogy ennyi fiatal és lélekben fiatal van itt együtt. Örülünk annak, hogy az Egyház élő.

A szentmisék és a programok vidám légkörben, zenével, táncokkal telnek. Látjuk, hogy az Egyháznak fiatal, örömteli arca van.

Az egyik prédikációban szó esett arról, hogy ha innen hazamegyünk az egyes országokba, közösségekbe, ott is vissza tudunk térni a forráshoz. Például a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc nyolcszáz éve hunyt el. Visszatérnek a Regulához, mert az nem más, mint az evangélium szerinti élet. Mindannyian megtapasztalhatjuk, milyen visszatérni Krisztushoz, és milyen az ő evangéliuma szerint egyszerűségben, tiszta lelkiismerettel odatelepedni hozzá, a forráshoz, és abból kegyelmet meríteni. Azt látom, a fiatalok itt ezt teszik. Rengetegen gyónnak. Magam is gyóntattam itt, örülök, hogy nagyon sokan igénybe veszik a magyar nyelvű gyóntatást.

– Körülbelül mennyi magyar van most a Mladifesten?

– Pontosan nem tudom, de több magyar lelkiatyával találkoztam az anyaországból, vannak itt a Felvidékről is. Sokan jöttek Erdélyből, és összefutottam vajdasági ismerősömmel is. Az erdélyiek tíznél is több autóbusszal jöttek, felismerhetők a jellegzetes tájszólásukról. Sepsiszentgyörgyről, Korondról is érkeztek. Nagyon sok erdélyi pap gyóntat. Sokszor hallani azt a kifejezést, hogy „pap bácsi”, amit nálunk csak gyerekek mondanak, Erdélyben mindenki.

– Említette, hogy elmentek a megrongált helyszínekre. Most hogyan néznek ki?

– Vasárnap (augusztus 2-án – a szerk.) reggel ment fel a mi csoportunk a Jelenések hegyére imádkozni, ma reggel jártunk a Krizevacon, de voltunk a Kék keresztnél is. Mindennap vannak programok a szabadtéri oltárnál is.

Koncelebráló papként nagyon közel vagyok az oltárhoz. Sehol nem lehet észrevenni a jelét a múlt heti rongálásoknak, gyújtogatásnak.

Ezen nagyon elcsodálkoztam, mert a szobrokat még megtisztítják valahogy, de az oltárnál sem látni égési nyomokat vagy a szabadtéri sátor tetején füstfoltokat. Nagyon alaposan dolgoztak.

A Cenacolo Közösség tagjai bekapcsolódtak ezekbe a munkákba. Jó látni őket, ahogyan kísérik a hegyre a betegeket. Nagyon szép szolgálatot teljesítenek. Érdekes, hogy egyszer épp egy szlovák ismerősömet vitték, akivel májusban még Lourdes-ban voltunk együtt a betegek zarándoklatán, amit a Máltai Szeretetszolgálat szervezett. Beszéltem vele, nagyon hálás volt, hogy a Cenacolo tagjai ilyen szolgálatot is vállalnak: segítenek azoknak, akik a saját lábukon nem tudnának felmenni, és nincsenek saját kísérőik, hogy segítsenek. Ma este a Cenacolo Közösség fog tanúságot tenni a szabadtéri oltárnál.

– A szombati nyitó szentmisére Leó pápa is küldött üzenetet. Hogyan fogadták a fiatalok?

– Kedves buzdítást kaptunk a Szentatyátol. Minden évben küld üzenetet a mindenkori pápa, XIV. Leó is folytatja ezt a hagyományt. Megerősítést adott, hogy

Krisztus legyen az örömünk forrása. Ha a forráshoz akarunk visszatérni, őhozzá kell térni.

Az aláírás Parolin államtitkár bíboros úré, aki a Szentatya nevében írja ezeket az üdvözleteket. A Vatikán által ide helyezett vizitátor, Aldo Cavalli érsek olvasta fel az üzenetet, melyet tapsvihar fogadott. Ez is jelzi, hogy a fiatalok mennyire örülnek annak, hogy a Szentatya lélekben támogatja ezt a találkozót, bár vannak még kétségek különböző egyházi személyekben, hogy ez a hely látogatható-e, jó dolog-e ide zarándokolni. Függetlenül attól, hogy valaki hisz a jelenésekben, vagy sem, a búcsújáróhely kegyelmei önmagukért beszélnek. A Szentatya is látja, tudja ezt. Rengetegen gyónnak és járulnak szentáldozáshoz. Tízezrek vannak a szentségimádáson. Ezek mind az Egyház kincsei, melyeket a Szentatya fontosnak tart.

Jó ezen a helyen együtt lenni, megtapasztalni az Úr Jézus jelenlétét, és ahol ő van, ott az ő édesanyja. A Mladifest témái nincsenek a jelenésekre építve. Nem feltétlenül kell bennük hinni, de ha valaki hisz bennük, azzal sem tesz rosszat. Az üzenetek az evangéliumot ismétlik, imára, jóra, megtérésre, békére hívnak.

Fotó: Mladifest

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír