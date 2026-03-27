Nagyheti és húsvéti liturgikus és gyóntatási rend a ferences templomokban

Assisi Szent Ferenc a bűnbánók rendjének nevezte közösségét. IX. Gergely pápától azt a kiváltságot kérte, hogy a rend központja, a Porciunkula-kápolna a bűnbánattartás kiemelt helye legyen. Ennek köszönhetően a ferences templomok a magyar egyházban is a bűnbánattartás központjai.
Több ferences templomban is folyamatosan, illetve több alkalommal biztosítanak gyónási lehetőséget a nagyhét folyamán.
A liturgikus és gyóntatási rend IDE KATTINTVA érhető el, helyszín szerint csoportosítva.
Néhány templomból online közvetítik majd a liturgiákat – ezek linkjét szintén ITT találják.
