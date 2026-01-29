Német László bíboros megszentelte a vízbe fulladt menekültek sírjait a szerbiai Loznicában

Az ortodox városi, valamint a muszlim temetőben található emlékhelyek kialakítását az SOS Balkanroute (balkáni útvonal), a Djeluj.ba és a Leavenoonebehind civil szervezetek kezdeményezték; a sírhelyek, sírok létrejöttét Ausztriából, illetve Németországból érkező adományokból finanszírozták.

A január 27-én tartott szertartáson a különböző vallások képviselői mellett a bécsi „Pfarrnetzwerk Asyl” (menekültügyi plébániai hálózat) is képviseltette magát.

Isten sokkal irgalmasabb, mint a törvények és a határrendészet

Német László bíboros az eseményen kiemelte a menekültek méltóságát, és bírálta a határokon alkalmazott gyakorlatot.

Az, hogy legális vagy illegális bevándorlónak nevezzük őket, semmit sem változtat az emberek méltóságán. Isten sokkal irgalmasabb, mint minden törvényünk, előírásunk és a határrendészet.”

A háborúk, az erőszak és az éghajlatváltozás migrációhoz vezetnek. Ha ezek az emberek, akik meghaltak, máshol születtek volna, bizonyára szabadon jöhettek volna Európába – hangsúlyozta Német László SVD bíboros.

A belgrádi metropolita érsek mellett Tafa El Berisa belgrádi imám is részt vett az eseményen.

Nem múló fájdalom

A loznicai ortodox temetőben nyugvó menekültek között volt a kilenc hónapos szíriai kislány, Lana Hilal is, aki 2024 augusztusában szüleivel együtt fulladt a Drina folyóba. Halála „a menekültek rendkívüli sebezhetőségét szimbolizálja, és azt a rendszert, amely oltalom nélkül magára hagyja őket” – fogalmazott Petar Rosandic, az SOS Balkanroute szervezet képviselője a megemlékezésen.

A muszlim temetőben Lana nagybátyja, Muhammed Hilal levelét is felolvasták. „Bár már majdnem másfél év eltelt a minket ért tragédia óta, még mindig annyira fáj, mintha csak tegnap történt volna.”

Felhívás minden ember méltóságának tiszteletben tartására

A loznicai temetők egy több éve tartó társadalmi megemlékezés részei. Nihad Suljic és az SOS Balkanroute nevű szervezet már korábban létrehozott temetőket Bijeljina és Zvornik városokban. Időközben 95 már elkorhadt, fából készült sírjelet időtálló sírkövekkel pótoltak. Négy temetőt alakítottak ki és három emlékművet állítottak Szlovéniában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában a balkáni útvonalon elhunyt menekültek emlékére.

Becslések szerint csak a Drina folyó mentén több mint száz sír található, ám ennél jóval nagyobb a feltáratlan esetek száma, mivel sok holttestet soha nem találtak meg. Ez a társadalmi megemlékezés felhívja a figyelmet a balkáni útvonal mentén továbbra is fennálló humanitárius válságra.

