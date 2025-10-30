Nemzetközi ökumenikus szimpóziumot tartottak Kárpátalján

A szertartáson a város vallási közösségei, valamint különböző egyházközségek kórusai vettek részt, köztük az Élő Isten Egyházának kórusa, a Szent István Líceum ifjúsági kórusa és a Szent Márton-plébánia ukrán nyelvű kórusa.

A szlovákiai delegáció különböző keresztény egyházak képviselőiből és Kassa önkormányzatának képviselőjéből állt. Az ukrajnai egyházak részéről képviseltette magát a római katolikus egyház, a görögkatolikus egyház, az ukrán és a magyar református egyházak, valamint az Élő Isten Egyházának képviselői. A jelenlévők egymás iránti tisztelettel és közös áhítattal vettek részt az imádságon.

Elsőként Pogány István, a munkácsi Szent Márton-székesegyház plébánosa köszöntötte a jelenlévőket, majd a különböző felekezetek és nemzetiségek papjai és lelkészei közösen imádkoztak és szóltak a hívőkhöz. A békéért Ukrajnában, a hit megerősödéséért, a családokért és a vallásos életre való elhivatottságért mondott imádságok ukrán, szlovák és magyar nyelven hangzottak el.

Prédikációt mondott Németi Tibor, az Élő Isten Egyházának lelkésze, aki gyakran látogatja a frontot, és közvetlen kapcsolatban áll a katonákkal. Beszámolt hitük erejéről, és arról, hogyan tapasztalják meg Isten védelmét és gondviselését a harctéren. Megosztotta tapasztalatait, amelyek őt is megerősítették abban, hogy Isten jelenléte és ereje képes megnyugvást adni még a legnehezebb pillanatokban is. Arra bátorította a híveket, hogy ne csupán vallásos szokásként, hanem valódi, mély és személyes kapcsolatként éljék meg hitüket. Kiemelte, hogy a mindennapi életben is keresni kell Istent, és elmélyíteni az imát, hogy a hit életük középpontjává váljon.

Az imádság során különös figyelmet fordítottak az I. Niceai Zsinat 1700. évfordulójára. Ennek tiszteletére alakult meg a Nemzetközi Teológiai Bizottság (International Theological Commission – ITC), amely kiadta a Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó című dokumentumot. Ez a dokumentum az első ökumenikus zsinat és a hitvallás történelmi jelentőségét hozza közelebb a mai egyház és a társadalom számára.

A találkozó az ároni áldással ért véget, amelyet minden jelenlévő a saját anyanyelvén imádkozott el. Az áldás közös elmondása a testvéri egység és a hitbeli összetartozás szép kifejezése volt, méltó befejezése a lelki tartalommal teli együttlétnek.

A találkozó zárásaként a munkácsi Szent Márton Római Katolikus Plébánia kórusa énekelte el a 2025-ös jubileumi szentév himnuszát.

