Nézzük együtt a pápa filmüzenetét Földünkért! – Webinárium a közösségi vetítések szervezőinek

A vetítésekhez gyakorlati ötleteket adnak online szeminárium keretében június 12-én, hétfőn 18 órától.

Legyünk az ökológiai megtérés aktív részesei és ösztönzői – szól Ferenc pápa meghívása A levél – Üzenet Földünkért című filmben. Vállaljunk szerepet a változásban, melyre közös otthonunk, a Föld megóvása és a társadalmilag kirekesztettek befogadása, felkarolása érdekében van szükség! Tegyünk meg mindent abban a körben, ahol élünk! A film nem csupán szembesít azokkal a környezeti és társadalmi problémákkal, amelyekre már a 2015-ben megszületett Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű pápai körlevél is felhívta a figyelmet, de reményt is ad és cselekvésre szólít. A Vatikán a film közösségi vetítését javasolja, melynek révén párbeszéd és közös munka indulhat mind a katolikus hívekkel, mind a társadalom más – nem csupán keresztény – tagjaival együtt egy igazságosabb, élhetőbb jövő érdekében.

A film hazai, magyar feliratos bemutatóját követően tavasszal itthon is megkezdődtek a Szentatya által javasolt közösségi vetítések. Ezek ösztönzésére és támogatására készült egy magyar nyelvű honlap, mely minden szükséges technikai segítséget megad a vetítések megszervezéséhez, megvalósításához és a közös munka megindításához. A gyakorlatias szemléletű oldal segédanyagokat is tartalmaz. Ötleteket ad többek között a helyi sajtó bevonására, a helyszín kiválasztására, az esemény minél környezettudatosabb megszervezésére, a nézőközönség meghívására, a vetítést követő beszélgetéshez és a közös munka megkezdéséhez. Mindezek mellett az elmélyülést támogató imádságokat, illetve hirdetést segítő vizuális anyagokat is tartalmaz.

További helyi közösségi vetítések ösztönzése érdekében – a már megvalósultak tapasztalataira építve – a honlapot is üzemeltető Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület – a film készítésében kulcsszerepet vállaló Laudato si’ Mozgalommal együttműködve – webináriumot szervez június 12-én, hétfőn 18 órától. Az esemény keretében a résztvevők megismerkedhetnek a film vetítéséhez szükséges regisztrációs folyamattal, a rendelkezésre álló promóciós anyagokkal. Ötleteket kapnak a közösségi vetítés során felmerülő kérdések, esetleges ellenérzések kezelésére és az esemény környezettudatos kivitelezésére. Emellett tanulságos élménybeszámolókat is meghallgathatnak a már lezajlott vetítésekről. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné minél többekhez eljuttatni a Szentatya üzenetét.

A webináriumhoz regisztrációval lehet csatlakozni ezen a linken. Mivel nem közvetlen belépésű az esemény, érdemes legkésőbb az esemény előtt tíz perccel regisztrálni.

Az online esemény részletei ITT találhatók; A levél – Üzenet Fölkdünkért című filmről és a közösségi vetítésekről ITT lehet tájékozódni.

Szerző: Hargitai Katica

Forrás és illusztráció: MKPK Caritas in Veritate Bizottság

Magyar Kurír