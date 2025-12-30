Ohióban a püspök felmentést adott a miselátogatási kötelezettség alól a spanyol ajkú plébániáknak

Earl Fernandes püspök úgy döntött, hogy 2026. január 11-ig felmenti a vasárnapi és ünnepnapi szentmise kötelezettsége alól mindazokat, „akik megalapozottan félnek attól, hogy őrizetbe veszik őket”. Mint megjegyezte: „Sokan a félelmeik ellenére is eljöttek a szentmisére.”

A karácsonyi időszakban felerősödtek a bevándorlók elleni intézkedések

A Columbusi Egyházmegyében is egyre több intézkedés sújtja a katolikus közösséghez tartozó, illegálisan bevándorolt embereket, ami félelmet és szorongást kelt közöttük.

„Az elmúlt napokban megnövekedett a bevándorlók elleni intézkedések száma a Columbusi Egyházmegyében, ami félelmet és bizonytalanságot keltett a közösségeikben” – írta Fernandes püspök, aki azt is megosztotta, hogy azokkal a plébánosokkal egyeztetve hozta meg döntését, akiknek a hívei különösen érintettek.

A püspök felidézte, hogy vasárnap és a parancsolt ünnepeken – így Urunk születésének ünnepén is – a szentmisén való részvétel kötelező, ugyanakkor elismerte: „a bevándorlásellenes intézkedések miatti félelem visszatarthat egyes híveket a szentmisén való részvételtől, ami lelki jólétükre nézve káros lenne”. Hozzátette: az egyházmegye püspöke a hívek lelki javára felmentést adhat az egyházfegyelmi törvények alól (vö. CIC 87. kán. §1).

Felmentés a szentmisén való részvétel alól

„A jogszabályok és a konkrét helyzet mérlegelése után – írta Fernandes püspök – ezennel felmentem a szentmise-látogatás kötelezettsége alól mindazokat, akik megalapozottan tartanak az őrizetbe vételtől, beleértve azokat is, akik megfelelő dokumentumokkal rendelkeznek, azonban félnek a családjuktól való elszakítástól, megfélemlítést élnek át jogi státuszuk vagy etnikai hovatartozásuk miatt, illetve egyéb, a bevándorlás ellenőrzését célzó intézkedések következtében.” A felmentés a karácsonyi időszak végéig, Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig, 2026. január 11-ig érvényes.

A püspök buzdítja az érintett híveket, hogy éljenek más lelki lehetőségekkel: kövessék az online közvetített szentmiséket, végezzenek lelki áldozást, imádkozzák családjukban a rózsafüzért, elmélkedjenek a betlehemi jeleneten, és gyakorolják a népi vallásosság egyéb formáit.

Az egyházmegyei papságot arra buzdítja, hogy nagylelkűen szolgálják lelkipásztorként azokat a híveket, akik nem tudnak részt venni szentmiséken, részesítsék őket a szentségekben: adjanak számukra lehetőséget a szentgyónásra, a betegek kenetére, a szentáldozásra.

„Nem igazán akartam ezt tenni, de a hívek nagyon félnek”

A Vatican Newsnak nyilatkozva Earl Fernandes püspök megjegyezte: „Nem igazán akartam ezt tenni, de a helyzet olyan sokat romlott, és az emberek annyira féltek, hogy szükségesnek éreztem, különösen miután beszéltem a spanyol ajkú plébániákon szolgáló papjainkkal. Amikor például spanyolul vezettem szentmisét és utána »szállást keres a Szent Család« áhítatot az egyik plébánián, a hívek kevesen voltak, és csak az épületen belül érezték biztonságosnak a körmenetet és az éneklést is.”

Hozzátette: a bevándorló közösségekből való hívek nagyon hálásak voltak, mert megtapasztalták az Egyház közelségét, elmondták: úgy érezték, meghallgatásra találtak (a püspök és a papjaik részéről is). A többi hívő közül sokan szolidaritásukat fejezték ki a bevándorló közösségekkel, és örültek, hogy az Egyház végre megszólalt. „Eddig igyekeztünk a háttérben maradva szolgálni, hogy ne idézzünk elő még agresszívebb fellépést” – mondta.

„Elismerem, hogy az államoknak joguk van a biztonsághoz”

„Természetesen az országot sújtó politikai megosztottság az Egyházat is érinti. Egyesek politikai szólamokat hangoztatva megvádoltak minket, azt sugallva, hogy törvényszegésre buzdítunk – ez azonban távol áll az igazságtól. Amit kérünk, az az, hogy a templomok és iskolák ne váljanak célponttá, különösen karácsony idején, és hogy a családokat ne szakítsák szét. Elismerem, hogy az országoknak joguk van a biztonsághoz és a határaik védelméhez, mégis, a lelkiismeretre próbálok hatni, a szentév lelkületében: engedjük, hogy a családok együtt élhessék át karácsony békéjét” – kérte a főpásztor. Hozzáfűzte: sokan azok közül, akik kritikával illették a döntését, nem látják azt, amit ők látnak a helyszínen, ahol sok embert faji vagy etnikai alapon bélyegeznek meg.

Fernandes püspök hangsúlyozta: „Semmi esetre sem tartom a rendfenntartó szerveket rossznak, gonosznak; elismerem munkájukat azokkal szemben, akik valóban erőszakosak, kábítószer- vagy emberkereskedelemmel foglalkoznak. Mindannyian biztonságra vágyunk – sokak számára azonban, különösen azoknak, akik távol vannak otthonuktól, ezt a biztonságot az egyház és az iskolai közösségek jelentik.”

Félelmeik ellenére is sokan elmentek a szentmisére

A püspök karácsonykor adakozásra is buzdította a híveket, hiszen akik félnek templomba menni, gyakran dolgozni sem mernek elindulni, így jövedelem nélkül maradnak, és alapvető szükségleteik – akár az élelem – is veszélybe kerülhetnek.

Karácsony napján több plébánost is felhívott, és örömmel hallotta, hogy a hívek közül sokan – félelmeik ellenére is – részt vettek a szentmiséken, hogy imádják a most született Királyt. „A hívek hite lelkesít engem is” – fejezte ki.

„Nem könnyű püspöknek lenni, de nem mulaszthatjuk el a döntéshozatalt és a vezetést. Nem mindig leszünk népszerűek, de kötelességünk prófétai hangon felszólalni és hirdetni az Élet Igéjét” – mondta Earl Fernandes püspök.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztőség

Magyar Kurír

(vn)