Ökumenikus imádságot tartanak Székely János püspökkel Budapesten a világ békéjéért

Az alkalmon részt vesz és imádsággal szolgál – mások mellett – Lackner Pál evangélikus püspök, Dmitro Szidorenko ukrán ortodox parókus és Szabó Ferenc református lelkész.

Az imádságban megemlékeznek a háborútól szenvedő országokról: Ukrajna, Gáza, Irán és a Közel-Kelet, a két Szudán, Kongó, Mozambik...

Szeretnék meghallani és az Úr felé kiáltani a háborúk áldozatainak és a békére vágyó népeknek a szavát.

Szeretettel várnak mindenkit március 23-án, hétfőn 19 órakor az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (1065 Budapest, Szent Teréz utca 2.)

