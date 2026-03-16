Ökumenikus imádságot tartanak Székely János püspökkel Budapesten a világ békéjéért

Hazai – 2026. március 16., hétfő | 18:30
3

Március 23-án, hétfőn este 19 órai kezdettel a Sant’Egidio közösség szervezésében nagyböjti ökumenikus imádságot tartanak a budapest-terézvárosi templomban a békéért. Az imaórát Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.

Az alkalmon részt vesz és imádsággal szolgál – mások mellett – Lackner Pál evangélikus püspök, Dmitro Szidorenko ukrán ortodox parókus és Szabó Ferenc református lelkész.

Az imádságban megemlékeznek a háborútól szenvedő országokról: Ukrajna, Gáza, Irán és a Közel-Kelet, a két Szudán, Kongó, Mozambik...

Szeretnék meghallani és az Úr felé kiáltani a háborúk áldozatainak és a békére vágyó népeknek a szavát.

Szeretettel várnak mindenkit március 23-án, hétfőn 19 órakor az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (1065 Budapest, Szent Teréz utca 2.)

Forrás: Sant’Egidio közösség

Fotó: Merényi Zita (archiv)

Magyar Kurír

#béke #egyházmegyék #háború #háború Ukrajnában #imádság #nagyböjt #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató