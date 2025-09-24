Olasz egyházzene csendül fel a bakonybéli Szent Gellért-ünnepen

A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor először 2022-ben megrendezett Szent Gellért-ünnepén az előadók évről évre nyílt próbákat, műhelyfoglalkozásokat is tartanak a helyi közösségeknek.

Az idei rendezvénysor résztvevői megismerkedhetnek a 13. és 14. századi olasz lauda és más szakrális zenei műfajok hagyományával, majd a műhelyfoglalkozáson résztvevő zenészek közreműködhetnek a laReverdie együttes szombati, bakonybéli koncertjén.

Baán Izsák bencés szerzetes, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor elöljárója, a sorozat művészeti vezetője szerint „a szentek összekötnek: földet az Éggel, embert emberrel, vidékeket távoli vidékekkel. Így van ez a velencei bencés, bakonybéli remete, csanádi egyházszervező és budai vértanú Szent Gellérttel is. Az immár hagyományossá váló bakonybéli Szent Gellért-ünnepre idén Itáliából érkeznek zenészek, akik találkozásra hívnak: Észak-Itália középkori zenéjével, Gellért szellemével és az olaszországi régizene egyik legszínvonalasabb együttesével” – ismertette a perjel.

Az idei ünnep színfoltjának ígérkezik a csendes magányban Istent kereső Gellért lelkületét ápoló bakonybéli monostor életét bemutató fotóalbum megjelenése. A Csönd Neked – Szavak és csend határán egy bencés monostorban című albumot, amelynek szövegét Hidas J. Zakariás bencés oblátus, fotóit pedig Oláh Gergely Máté jegyzi, Hegyeshalmi László képzőművész mutatja be szombaton.

Az 1986-ban alapított laReverdie együttes repertoárja a liturgikus énektől a polifónia első példájáig, az olasz és francia ars novától a quattrocento összetett francia-flamand polifóniájáig terjed.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló program ingyenesen látogatható.

Forrás: MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír