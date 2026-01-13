Online lelki-szakmai feltöltődést kínáltak hitoktatóknak a Kaposvári Egyházmegyében

Az online képzéseket Simó Irma, a Csíkszeredán működő Áradat Egyesület szakmai vezetője, klinikai pszichológus, mentálhigiénés szakember és művészetterapeuta vezette.

Két alkalommal egy-egy csoportmunkában az Érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a hitoktatásban a Szentírás fényében címmel az irgalmas szamaritánus történetével foglalkoztak a résztvevők, egy, a bibliai eseményt ábrázoló képzőművészeti alkotás segítségével.

A festmények hittanórán való alkalmazását ezzel, a belső gondolatokra és érzésekre irányuló eljárással újszerű, de nagyon is időszerű eszköznek és módszernek ítélték a résztvevők.

Az alkalmak közös imádsággal kezdődtek, melyet a bibliai történet elolvasása, meghallgatása és a róla készült festmény megismerése követett. A festmény színei, apró formái, a kép részletei mindenkiben más és más érzést ébresztettek, amit közös megosztás követett, melynek során megtapasztalhatták egymás lelkének rezdüléseit, azokat az érzelmeket, melyeket a kép egy-egy mozzanata kiváltott a résztvevőkből.

Van Gogh: Az irgalmas samaritánus, 1890

A hittanóra lehetőséget biztosíthat a hitismeretek átadása mellett a gyermekek érzelmi intelligenciájának a fejlesztésére is, amit ennek a módszernek az alkalmazása kiválóan biztosítani tud majd.

Résztvevői visszajelzés szerint: „Nagyon jó volt egy adott témát és adott képet együtt tanulmányozni, meglátni és megláttatni olyan részleteket, gondolatokat, érzéseket, melyek vagy egészen különböznek a másokétól, vagy igazolást nyernek mások által. Tanulságos, egyéni szabadságot biztosít az érzelmek, gondolatok megfogalmazásában. Olyan módszer és alkalom, amelynél nem okozott gondot az online »együttlét«, mert így is hatékony és tanulságos volt. Köszönöm a lehetőséget, alkalmazni fogom hittanosaimnál, illetve közösségemben.”

A szakmai esték keretében, két másik alkalommal szintén egy-egy csoportban lélekápolás-műhelymunkára hívták a hitoktatókat. Ez a program kifejezetten a személyes elgondolkodásra, a saját magunkra való odafigyelésre, a lelki egyensúlyra összpontosított, melynek célja a közös reflexió a munkahelyi kihívásokra, imatapasztalatokra, kis elhatározásainkra a mindennapokban. Ez az online alkalom a korábbi hitoktatói kerületi képzést, amely Az egészséges lélek – a kiégés megelőzése témát járta körül, egészítette ki, s adott olyan plusz töltetet a résztvevőknek, amelyre nyugodtan támaszkodhatnak döntéseik s a nehezebb helyzetek megoldása során.

Forrás: Hitoktatási Iroda, Kaposvári Egyházmegye

Nyitókép: Szúdy Nándor – A kék szamár (Az irgalmas samaritánus), 1951

Magyar Kurír