Öregdiákprogramok sorát tartja idén a győri bencés gimnázium

Megszentelt élet – 2026. március 18., szerda | 12:50
Idén különleges mérföldkőhöz érkezett a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium: létrejöttének 400. évfordulóját ünnepli. Az intézmény a jubileum alkalmából egész éven át tartó, sokszínű programsorozattal várja öregdiákjait és az érdeklődőket.

Az ünnepi év programsorozatának elsődleges célja a közösség megerősítése: diákok, tanárok és öregdiákok együtt formálják az iskola jelenét és jövőjét. A szervezők külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a bencés lelkiség ne csupán hagyományként, hanem élő valóságként legyen jelen a mindennapokban – a közös imákban, programokban és zarándoklatokban egyaránt.

Szent Benedek ünnepe

Március 20-án, pénteken az iskola közössége – ahogy ők nevezik – „Szent Benedek atyánk” előrehozott ünnepnapját tartja. A nap során ünnepélyes szentmiséken vehetnek részt a diákok 8 órakor és 11.45-kor, amelyeknek Varga László kaposvári megyéspüspök – 1974-ben végzett öregdiák – lesz a főcelebránsa.

A szerzetesközösség ünnepi szentmiséje március 21-én, szombaton reggel 8 órakor lesz, előtte 7.30-kor reggeli dicséretet imádkoznak.

Öregdiák-focikupa és -majális

A jubileumi év egyik legvidámabb és legmozgalmasabb eseményeként május 9-én, szombaton 9 és 18 óra között a Luif Otmár Sporttelepen ismét megrendezik a pinnyédi öregdiák-focikupát és -majálist, immár harmadik alkalommal. A nap során a sport és a közösségi élmények kerülnek a középpontba: a pályán izgalmas mérkőzések zajlanak, miközben a partvonal mellett igazi majálishangulat lesz. A résztvevőket barátságos találkozások, jéghideg frissítők és bográcsban készült finomságok várják – tökéletes alkalom arra, hogy az öregdiákok újra együtt töltsenek egy tartalmas, élményekben gazdag napot.


Közös érettségi találkozó – generációk ünnepe

Május 16-án, szombaton kerül sor a hagyományos közös érettségi találkozóra, amelyre az 1-re és 6-ra végződő évben érettségizett osztályokat várják vissza.

A nap programja
• 10.00: ünnepi hálaadó szentmise a Szent Ignác bencés templomban, Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, harminc éve végzett öregdiák vezetésével
• 11.00: ünnepség a díszteremben
– öregdiákok beszédei
– az iskola jelenének bemutatása
– díszoklevelek átadása az ötven, hatvan, hetven esztendeje végzetteknek
• 12.00: osztályonkénti találkozók

A nap során már látogatható lesz a 400 tanév – Élő örökség a győri bencés gimnáziumban című interaktív kiállítás is, amely különleges betekintést nyújt az intézmény múltjába és jelenébe. Emellett fel lehet keresni a Szent Ignác-templom szerzetesi kriptáját is.


Ünnepélyes megnyitó augusztusban

A 400. tanév hivatalos, nagyszabású megnyitójára augusztus 30-án, vasárnap 17 órakor kerül sor Győr szívében, a Széchenyi téren. Ünnepélyes szentmise, majd méltó ünnepség lesz.

Forrás és fotó: Győri Szent Mór Bencés Perjelség

Magyar Kurír

