Orgonaimprovizációs koncertek a veszprémi bazilikában – Művészet, áhítat és imádság találkozása

A rendhagyó művészeti estek koncepciója értelmében festővászonra megálmodott képek és motívumok nyújtottak zenei ihletet, így eredetileg egymástól eltérő művészi meglátások és alkotói gondolatok, megfogalmazások fonódnak egybe egyetlen egyszeri, megismételhetetlen műben – azaz improvizációban – és hoznak létre közösen új művészeti alkotást a veszprémi bazilika falai között.

Dankos Attila elgondolása szerint a koncertsorozat egyben misszió is az egyházzene, illetve az orgonamuzsika népszerűsítésére, elmélyítésére, miközben a hallgatóság számára az áhítat és imádság is megelevenedik, mintegy szavak nélkül is hallhatóvá válik.

Egy-egy esten három, az alkotójával közösen kijelölt műhöz három zenei improvizáció kapcsolódik, amelyek így életre kelnek, elhangzó történetet is kapnak. „A festőművész elmondja a saját benyomásait, amelyek műve elkészültéhez kötődnek, beavatja a közönséget az alkotási folyamatba, s az orgonaművész is szerkezetbe, formába, témákba önti az improvizációját: lényegében a közönség jelenlétében alkot. Az improvizáció (rögtönzés) egy szabad kifejezőeszköze a zenének, amelynek technikáját ugyan lehet tanulni, de elengedhetetlen hozzá a formatan, a különböző korszakok zenei stílusának pontos ismerete, s a kitárulkozó ihletettség, hogy mindezekhez az előadó saját egyéniségét, személyiségét is hozzátegye” – árulta el a veszprémi főszékesegyház orgonaművésze, aki a jövőben szeretné a szakrális költészet kortárs alkotóit is megszólaltatni.

Az első alkalommal, július 8-án Veszeli Lajos festőművész három alkotása kelt életre Dankos Attila orgonaművész improvizációi révén. Az esemény a Hívásban címet kapta, mottóját pedig az ószövetségi Sirák fia könyve adta: „Térj meg az Úrhoz és hagyj fel a bűnnel, esedezz az Úrhoz, s többé ne bántsd meg.” (Sir 17,25) A művészek a megtérés komplex lelki folyamatának illusztrálására Szent Márton életének egyes mozzanatait állították a középpontba.

A második alkalommal, július 29-én „Valóban Isten fia vagy!” (Mt 14,33) mottóval közismert biblia történetek ihletésével hangzottak fel az improvicáziók a veszprémi székesegyház teljesen felújított és kibővített orgonáján.

Ezen az estén Kulcsár Dávid káplán olvasta fel Máté evangéliumának három szakaszát, az orgonaművész pedig kifejezetten annak a bibliai gondolatnak a mentén improvizált, amely több helyen is hangsúlyosan megjelenik az evangéliumokban, hogy Krisztus valóban nem csupán emberi, de isteni személy is.

A hangverseny végén Kulcsár Dávid hangsúlyozta, a szakrális művészetek képviselői egyúttal hírnökök is, akik az evangélium üzenetét nem csupán felerősítik, de a művészet nyelvén újra és újra megfogalmazzák azt. „Egy egyházzenésznek például nemcsak az a feladata, hogy koncerteket tartson és szervezzen, hanem saját szolgálata által ő maga is hirdeti az örömöt, hogy Jézus valóban az Isten fia” – fogalmazott.

A harmadik alkalommal, augusztus 11-én pedig A teremtés dicsérete címmel Egri Erzsébet festőművész munkáinak „adott hangot” a hangszerek királynője Dankos Attila játéka által „Megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden gyöngeséged (Zsolt 103,3) mottóval.

Egri Erzsébet 1974 és 1979 között volt Magyar Képzőművészeti Főiskola festőművész szakos hallgatója. A főiskola elvégzése után Budapesten és Veszprémben élt. Jelenleg Várvölgyön él és fest. A művésznő három alkotását hozta el erre az estre: a Pirkadat, Gerzson Pál emlékére, és a Teremtés himnusza adott ihletet egyházzenésznek. Az alkalom moderátora Szoboszlai András volt.

„Fontos, hogy a közönség ezekről az estékről hazavigyen magával egy-egy erős érzést, gondolatot, benyomást, ami esetleg később is elindít valamit a lelkekben. Szeretném, ha senki sem úgy gondolna az orgonára, hogy az csupán az ének kíséretére alkalmas a templomban. Hiszen a mondás is úgy tartja, hogy az orgona a hangszerek királynője. Cél az is, hogy a festmények ilyenkor valóban életre keljenek, hangot kapjanak, a közönség fantáziája ezáltal szárnyra kapjon, hogy az áhítat, imádság felé repítse a hallgatóságot" – mondta Dankos Attila, a veszprémi érsekség zeneigazgatója.

A következő alkalomra Rétegződések címmel szeptember 23-án, 19:30 órai kezdéssel kerül sor a veszprémi főszékesegyházban, az ihletet pedig Budaházi Tibor Munkácsi-díjas festőművész alkotásai adják majd a zenei improvizációkhoz.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír

(he)