Országodba befogadtál – Bemutatkozott Rómában a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

A résztvevők az esemény végén együtt elénekelték a cigány himnuszt az – Olaszországban érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett – teljesen megtelt teremben.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek-metropolita, a konferencia moderátora köszöntötte a megjelenteket. Az előadók közt volt Segundo Tejado Muñoz prelátus, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának helyettes titkára; Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet; Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök, Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök; Szakács Ferenc Sándor, a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár képviseletében; Molnár Erzsébet, a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium lelkész-igazgatója, valamint a roma diákok képviseletében Székely Bence, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium történelem–angol szakos hallgatója.

Segundo Tejado Muñoz prelátus, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának helyettes titkára előadásában egy afrikai közmondásból indult ki:

Egy gyermek felneveléséhez egy egész falura van szükség. Nem elég tehát az egyes roma fiatalok nevelése és képzése, hanem közösséget kell formálni köztük és a társadalom tagjai között.

Nagy érdeklődés kísérte Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet előadását, amelyben ükapjáról, József főhercegről (1833–1905) szólt. Az 1866-os, tragikus kimenetelű königgrätzi csatában az ütközet előtti éjszaka a főherceg előtt egy cigány katonája a sötét éjben vonuló madarakra mutatott, mondván: „Nagy bajt jeleznek előre”, mire a parancsnoka visszavonatta a hadtestét – így menekültek meg a pusztulástól. József főherceg nem feledkezett meg „tanácsadójáról”, sőt fogékonnyá vált a cigányok iránt, olyannyira, hogy megtanulta nyelvüket, sőt még többnyelvű szótárt is készített számukra.

A főhercegi család több tagja is megtanult cigányul, és ha a családtagok egymás között valami titkosat akartak mondani idegenek előtt, akkor azt nem német anyanyelvükön tették, hanem cigány nyelven. József főherceg egész életében segítette őket alcsúti birtokán és az erdélyi Bánkúton, ahol házakat építtetett számukra.

Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök a keresztény roma szakkollégiumok ökumenikus kapcsolatait elemezte. A szakkollégiumok hálózata eleve tapasztalatcserére és közös programokra épít, köztük a lelki élet, a liturgia különféle formáinak megismerésére, melynek alapja egy „spirituális modell”.

Fabiny Tamás evangélikus püspök előadásában a cigányok évszázados hátrányos megkülönböztetéséről és megbélyegzéséről szólt. Az utóbbi évtizedekben a különféle magyarországi felekezetek – főként prevenciós képzés, kollégiumi nevelés révén – összehangoltan próbálnak segíteni roma testvéreiken. Ennek konkrét evangélikus módját Molnár Erzsébet, a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium lelkész-igazgatója ismertette. A kormány roma felzárkóztatási programját Szakács Ferenc Sándor mutatta be, míg végül a keresztény roma szakkollégiumok mindennapjairól Székely Bence történelem–angol szakos roma szakkollégiumi diák tett tanúságot a közös élet szépségét, az ösztöndíjak, a nyelvtanulás, az önkéntes szolgálatok jelentőségét hangsúlyozva.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat bemutatkozó estje a cigány himnusz eléneklésével zárult:

Zöld az erdő, zöld a hegy is,

A szerencse jön is megy is,

Gondok kése húsunkba vág,

Képmutató lett a világ.

Egész világ ellenségünk,

Űzött tolvajokként élünk,

Nem loptunk mi, csak egy szöget

Jézus vérző tenyeréből.

Isten, könyörülj meg nékünk,

Ne szenvedjen tovább népünk,

Megátkoztál, meg is vertél,

Örök csavargókká tettél.

Isten könyörülj meg nékünk,

Hogy ne szenvedjen tovább népünk.

Megáldottál, megváltottál,

Országodba befogadtál.

A konferencia másnapján, október 13-án nagy megtiszteltetésben volt része a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat vezetőinek és hallgatóinak: Ferenc pápa személyesen fogadta a magyar küldöttséget az általános kihallgatás keretében, a katekézist megelőzően.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír