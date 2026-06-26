Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a Katolikus Karitász

Hazai – 2026. június 26., péntek | 13:15
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Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A Katolikus Karitász a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére.

Legkevesebb 235 ember életét vesztette, és mintegy 4300-an megsérültek a Venezuelát sújtó földrengések során. A beszámolók alapján egy 7,2-es erősségű rengést mindössze 38 másodperccel később egy 7,5-ös földrengés követett. A mentés és a károk felmérése jelenleg is zajlik, miközben sokan a közösségi médiában keresik eltűnt szeretteiket.

A Katolikus Karitász felvette a kapcsolatot a nemzetközi karitászhálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével (Caritas de Venezuela), hogy a lehető leggyorsabban felmérje a helyi szükségleteket. A szervezet humanitárius segítséggel járul hozzá a bajbajutottak támogatásához, valamint országos adománygyűjtést indít a segítségnyújtás folytatására.

A katasztrófa sújtotta venezuelai családok most nemcsak otthonaik romjaival, hanem a bizonytalansággal, a gyásszal és az eltűnt szeretteik miatti aggodalommal is küzdenek.

A Katolikus Karitász a nemzetközi szolidaritás erejével szeretne melléjük állni az életvédelem jegyében” – hangsúlyozta Zagyva Richárd, a segélyszervezet országos igazgatója.

A Katolikus Karitász arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a venezuelai földrengés károsultjait.

Online adományozás: Katolikus Karitász (A pénzadományok felajánlásánál kérjük a „venezuelai földrengés áldozatai” adománycélt megjelölni.)

Átutalás: CIB Bank 10701094-76228861-51100005 (Közlemény: „venezuelai földrengés áldozatai”)

Adományvonal: az 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz.

Június 28-án, vasárnap 16 órakor a budapesti kapucinus templomban (1011 Budapest, Fő utca 32.) Szili András, a Magyarországon élő spanyol ajkú hívek lelkipásztora spanyol nyelvű szentmisét mutat be az áldozatokért.

Aki teheti, személyesen csatlakozzon, aki pedig nem tud jelen lenni, imáival kapcsolódjon be a közös könyörgésbe.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Claudiad/Getty Images Signature (Canva licenc)

Magyar Kurír

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