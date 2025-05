Ötszáz év után találták meg Mantegna egyik elveszettnek hitt festményét

Mantegna elveszettnek hitt alkotását a Vatikáni Múzeum szakemberei felmérték, hitelesítették és restaurálták. A pápai állam képtárában a Museums at Work program keretében március 20-tól időszaki kiállításon látható; június 18-ig csodálhatják meg a turisták és a szentév zarándokai. Ezt követően visszakerül a Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola alapította pompeji Mária-kegyhelyre, ahol a nagyszabású állandó kiállítás egyik kiemelt műtárgya lesz. A kiállítást Tommaso Caputo pompeji érsek, a kegyhely pápai delegátusa szándéka szerint a nyári időszakban tervezik megnyitni egy új, Mária alakját középpontba állító képtárban.

Stefano de Mieri, a nápolyi Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Szent Orsolya Egyetem) művészettörténésze egy olasz egyházi javakat nyilvántartó adatbázist böngészett 2020-ban, amikor egy rejtélyes alkotás ragadta meg a figyelmét. Annak ellenére, hogy korábbi elhelyezésének körülményei és a durva javítási kísérletek és beavatkozások miatt a festmény nagyon rossz állapotban volt, a szakember felismerte rajta a Mantegna művészetére jellemző stílusjegyeket.

Restaurálás előtt

A Krisztus levétele a keresztről című képről utoljára, 1524-ben Pietro Summonte humanista tett említést egy velencei nemesnek, Marcantonio Michielnek küldött levelében; eszerint a nápolyi San Domenico Maggiore templomban egy Mantegna által festett alkotás van, a festmény Krisztus keresztről való levételét ábrázolja.

Hogy a velencei festő, Mantegna festménye mikor és hogyan került Pompejibe, a Rózsafüzér Királynője-templomba, azt pontosan nem tudni, de Mieri úgy véli, feltehetően a 19. században, egy adomány részeként érkezhetett a városba.

A szakmai csapat tagjai

„Ez egy rendkívül erőteljes kép – fogalmazott a Vatikáni Múzeum igazgatója, Barbara Jatta. – A középpontban Krisztus holtteste, feje lehajtva, körülötte néhány alak támogatja őt, de a háttérben ott látjuk Máriát is, árnyékban, nagyon fájdalmas, bensőséges arckifejezéssel. Jelen van a kétségbeesett Mária Magdolna, aki karjait az ég felé emeli, és az egyik kezében rózsafüzért tart. Nagy valószínűséggel éppen ez a tárgy az, ami miatt a kép a nápolyi San Domenico Maggiore templomból több tulajdonos kezén keresztül eljutott a Pompejiben alapított Mária-szentélybe.”

2022 májusában Tommaso Caputo érsek a Vatikáni Múzeum gondjaira bízta a rendkívüli felfedezést, ahol a restaurátorműhelyben komplex restaurálási folyamatnak vetették alá az alkotást, amit történeti kutatás és korszerű, nem invazív vizsgálatok előztek meg. (A nem invazív beavatkozás a restaurálás és műtárgymegóvás területén olyan technikákat és módszereket jelent, amelyek során a műalkotást nem sértik, nem változtatják meg fizikailag vagy kémiailag a legkisebb mértékben sem; a cél az, hogy az állapotát javítsák, anélkül, hogy közvetlenül beavatkoznának a festék- vagy anyagszerkezetébe – a szerk.). Mielőtt a képet Rómába szállították, szakértői csapat utazott a helyszínre, hogy előzetes vizsgálatokat végezzen.

„Azonnal észrevettük, hogy a sok festékréteg alatt gyönyörű alapanyag rejlik: egy kiváló festő keze munkája” – emlékezett vissza Barbara Jatta. „Az első dolog, amit észrevettünk, a festményen látható jelenet képi elrendezése volt” – mondta Francesca Persegati, a Vatikáni Múzeum festmény- és faanyag-restaurálási laboratóriumának vezetője. Hozzátette: „Azonnal eszünkbe jutott Mantegna milánói Pinacoteca di Brerában őrzött Halott Krisztus siratása című képénekábrázolásmódja. Az olyan részletek is megragadták figyelmünket, mint a táj megrajzolása.” A műalkotáson egyértelműen Mantegna stílusára jellemzők a háttérben Jeruzsálem városának klasszikus és reneszánsz épületei, valamint a kompozíció szélein elhelyezkedő alakok kivágása.

Barbara Jatta szerint Mantegna festményének 1524-es dokumentált jelenléte Nápolyban azt sugallja, hogy „a megrendelés valószínűleg aragóniai volt”. Mantegna sosem járt Nápolyban, de a 15. század végén és a 16. század elején VIII. Ince pápa megbízásából Róma területén dolgozott a vatikáni Belvedere-kápolnán. Az igazgató szerint lehetséges, hogy innen küldte a képet Pompejibe.

„A pompeji szentélyben – emlékezett vissza Persegati – első megfigyeléseinket természetes fényben, illetve Wood-lámpa mellett (UV-fénynél – a szerk.) végeztük, ami más és más válaszokat ad attól függően, hogy milyen az anyag összetétele. Azonnal észrevettük, hogy a festményen számos szerves anyag van, amit retusálásként alkalmazott; vagy szétszórtan, hogy visszaadják a festmény fényességét, vagy olajjal, amely sötétebbé tette.”

Miután a festményt a Vatikánba szállították, az azóta elhunyt Guido Cornini tudományos delegált irányításával, majd Fabrizio Biferali, a Vatikáni Múzeum vezető restaurátora irányításával Lorenza D’Alessandro és Giorgio Capriotti, a tudományos kutatócsoport két restaurátora részletesebben elemezhették a festményt.

„Mantegna általában deszkára festett, de ezen a képen tüchlein technikával dolgozott: híg temperával, előkészítés nélkül, vászonra, amelyet még egy könnyű szerkezetű vászonnal erősítettek meg. A kép hátulja nem volt látható, mert a különböző fafelületek az évtizedek alatt felhalmozódtak rajta. Az infravörös, reflektográfiai, röntgen- és ultraibolya fluoreszcenciás vizsgálatok azonban lehetővé tették számunkra, hogy az alkotás érintése nélkül is megismerjük, mi rejtőzik a rétegek alatt. A munka – hangsúlyozta Persegati – igazi csapatmunka volt a pompeji prelátus, a művészettörténészek és a restaurálásban és tudományos kutatásokban részt vevő szakemberek között.”

A helyreállított festmény a Vatikáni Múzeum kiállításán

A szakemberek úgy döntöttek, hogy a retusálásnál akvarellt használnak. „Néhány ponton apróbb hiányosságokat töltöttünk ki a színárnyalatok visszaadásával” – magyarázták. A festmény vászna több helyen is sérült. „A szerkezet helyreállításához olyan lenvásznat használtunk, amely az eredeti vászonéhoz igen hasonló tulajdonságokkal bír” – mondta el Persegati, hozzátéve, az egész műalkotás is sokat károsodott, depolimerizálódott (a vászon elveszítette korábbi szilárdságát és rugalmasságát, a festékek egyes összetevőinek bomlása miatt pedig sötétebbé vált, a festékréteg berepedezett, lepattogzott – a szerk.), ezért egy további réteggel fedték be, amely biztosította az eredeti tüchlein feszítettségét a vászon megterhelése nélkül.

