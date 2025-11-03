Az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításról rendeznek konferenciát a Pázmányon

„Napjainkban egyre nagyobb kihívásokkal szembesülünk az oktatásban és a társadalomban, amikor a többségi társadalomhoz képest egyre több, gyakran láthatatlan területen jelenik meg a tartós akadályozottság ténye.” E felismerés jegyében rendezi meg november 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara (PPKE HTK) a Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferenciát.

A rendezvény célja, hogy teológiai, pszichológiai és pasztorális nézőpontból mutassa be, miként változott az egyházi gondolkodás a fogyatékossággal élő emberekről, és milyen új felismeréseket hozhat az „akadályozottság” teológiai értelmezése.

A konferencia hiánypótló kezdeményezés: a magyar katolikus teológiában eddig még nem született átfogó reflexió a fogyatékosság teológiai vonatkozásairól. A PPKE küldetésével összhangban a program célja, hogy keresztény válaszokat adjon az emberi méltóság és az esélyegyenlőség kérdéseire – a tudomány, a hit és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolásával.

A rendezvény a PPKE Hittudományi Karának oktatói közreműködésével, valamint a Reménykör – Egyházi misszió az akadályozott emberekért szakmai partnerségében valósul meg. A kezdeményezés szorosan kapcsolódik a Pázmány újonnan alakuló Társadalomtudományi Doktori Iskolájának értékrendjéhez, amely az emberközpontú tudományos reflexiót helyezi a középpontba.

Nemzetközi előadók, teológiai és pszichológiai megközelítések

A nap programját Vincze Krisztián, a PPKE rektorhelyettese nyitja meg 8.30-kor.

A vallásközi megközelítést Berzsenyi Emese (BME GTK) előadása vezeti be, aki Sem ez nem vétkezett, sem a szülei címmel az ábrahámi vallások szent könyveinek tanítását vizsgálja a fogyatékosságról.

Ezt követi Laurinyecz Mihály, a PPKE HTK erkölcsteológiai tanszékének vezetője, aki az erkölcsi felelősség fogalmának változásait elemzi az akadályozottsággal élőkről szóló erkölcsi tanításban.

Előadása után online kapcsolódik be Justin Glyn látásában akadályozott ausztrál jezsuita atya, aki egyházi és jogi nézőpontból osztja meg tapasztalatait – a tolmácsolást Udvardi Katalin végzi.

A konferencia pszichológiai szekcióját Laura Zaccaro (La Sapienza Egyetem, Róma) tartja, aki A hiány modelltől a kapcsolati paradigma felé címmel a fogyatékosság pszichológiáját és a barátság teológiáját kapcsolja össze.

A biblikus szekcióban Schnider Anikó, a Pápai Biblikus Intézet licenciátus hallgatója tart előadást Az Úr az emberi hiányosságokon keresztül is feltárja erejét címmel, a Targum Neofiti 1 fényében (targum – héber ’fordítás’, az ószövetségi Szentírás arám nyelvű fordítása).

A dogmatikai megközelítést Gabriele Scardocci OP (Prato) képviseli, aki Aquinói Szent Tamás tanítása alapján az értelmi akadályozottság teológiai értelmezéséről beszél.

A pasztorális és kateketikai záróelőadást Stefano Biancotto SdC (Ispra, Olaszország) tartja online, Az akadályozottsággal élő személyek és a hitéletre nevelés címmel.

A napot Nagy Sándor, a Reménykör vezetője zárja összefoglalóval, ezt szentmise követi az Egyetemi templomban.

Keresztény válasz a társadalmi érzékenység kérdéseire

A konferencia nem csupán tudományos, hanem lelkipásztori és közösségi párbeszédre is ösztönöz. A szervezők célja, hogy a fogyatékosság teológiai értelmezése a magyar katolikus életben is gyümölcsöző folyamatot indítson el. Az eseményen elhangzó előadások szerkesztett formában a PPKE kiadványaként is megjelennek majd, és elérhetők lesznek akadálymentesített digitális formában is.

A részvétel ingyenes, de a helyszín befogadóképessége korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött.

A magyar nyelvű regisztrációra ITT, az angol nyelvű regisztrációra ITT nyílik lehetőség.

Helyszín: PPKE HTK, Budapest, Veres Pálné utca 24., IV. emelet Időpont: 2025. november 5., szerda 8.30–18.00 Az eseményt online is közvetítik.

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír