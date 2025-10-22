Parolin bíboros: A Szentszék reméli, hogy Gázában működni fog a béketerv

A Szentszék aggódik, amiért a gázai tűzszünet úgy tűnik, hogy véget ért, mivel az elmúlt napokban újra fegyverektől volt hangos a régió, de nagy reményeket táplál a béketerv működését illetően

– nyilatkozott Pietro Parolin bíboros.

A bíboros a római Augustinianum Patrisztikus Intézet előtt várakozó újságírók kérdéseire válaszolt a Szükséget Szenvedő Egyház jelentésének bemutatása alkalmából. Többek között arra is reagált, hogy a Ciszjordániában élő keresztények zaklatásnak vannak kitéve az izraeli telepesek részéről, különösen Taibe faluban. „A probléma nyilván nagyon összetett, de érthetetlennek tartjuk, hogy ezek a keresztények, akik normális életüket élik, hogyan lehetnek ilyen durva támadások célpontjai – jelentette ki Parolin bíboros. – Üldözésről beszélni kissé problematikus, de nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amelyek elfogadhatatlanok” – tette hozzá.

Keresztényellenes erőszak Nigériában

Afrikára tekintve a nigériai keresztények elleni gyűlölet- és erőszakhullámról a bíboros elmondta: itt nem vallási konfliktusról, hanem inkább társadalmi ellentétről van szó, például az állattenyésztők és a növénytermesztők között.

Tisztában vagyunk vele, hogy Nigériában sok muszlim is ennek az intoleranciának az áldozatává válik.

Ezek szélsőséges csoportok, amelyek nem tesznek különbséget azért, hogy saját céljaikat elérjék. Erőszakot alkalmaznak mindenkivel szemben, akit ellenlábasuknak tartanak” – mutatott rá a vatikáni államtitkár.

A szabad sajtó megfélemlítése

A vallásszabadságról, valamint általában véve a szabadság fogalmáról szólva Parolin bíboros leszögezte, hogy nagyon aggasztóak a szabad sajtó megfélemlítésére irányuló tettek. Konkrétan az október 16-i merényletre utalt, amelyet egy olasz oknyomozó újságíró, Sigfrido Ranucci ellen követtek el, pokolgépet robbantottak a lakása előtt. A szentszéki államtitkár mindenekelőtt kifejezte szolidaritását a megfélemlítés áldozatával.

Egyre intoleránsabb légkörben élünk, ahol a szabad véleményt nem fogadják el.

Mi azt akarjuk, hogy mindenki tisztelettel és objektíven kifejezhesse saját álláspontját, úgy, hogy megnyilatkozásáért ne váljon fenyegetések célpontjává” – hangsúlyozta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; ACN International

Magyar Kurír