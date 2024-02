Rajzpályázatot hirdet az Erdélyi Ferences Rendtartomány óvodások és iskolások részére

Assisi Szent Ferenc, a rend alapítója volt az, aki elsőként testén hordozta Krisztus sebhelyeit. Megtérése után szigorúan követte az evangéliumi tanácsokat és mindenben igyekezett azonosulni Jézussal, imáiban is folyamatosan kérte a krisztusi sorsot. Két évvel halála előtt, 1224-ben elvonult Alverna hegyére. Miközben Szent Mihály tiszteletére negyvennapos böjtöt tartott, a hagyomány szerint Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én (vagy akörül), megkapta Jézus szenvedésének stigmáit. Életrajzírói szerint igyekezett elrejteni azokat, de ez nem sikerült maradéktalanul: több tanú is bizonyította, hogy látta Szent Ferenc kezein, lábain és oldalán Krisztus kínszenvedésének be nem gyógyuló sebhelyeit.

„Rajzold, fesd meg a rendalapító stigmatizációjának jelenetét (ünnepe szeptember 17., vagyis azt, amikor Assisi Szent Ferenc Alverna hegyén megkapta Krisztus Urunk öt szent sebhelyét” – olvasható a felhívásban.

Az elkészült alkotásokat elektronikus úton az ofmjatek@gmail.com e-mail-címre kérik eljuttatni jó minőségben, fénykép formában, március 3-ig.

Minden kategóriában – I.: óvodások, II.: 0–4. osztály, III.: 5–8. osztály, IV.: 9–12. osztály – egy nyertest hirdetnek majd.

A nyertes kép az erdélyi ferences tartományfőnökség idei húsvéti üdvözlőlapját fogja díszíteni, s ezáltal számos személyhez és intézményhez is eljut majd az alkotás, ezen felül a győztes pályázó egy jelképes ajándékcsomagot is átvehet majd..

További részletek és tudnivalók a pályázatról ITT találhatóak.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír