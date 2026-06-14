Rejtélyek és éjszakai kalandok a veszprémi várnegyedben a Múzeumok Éjszakáján

Az érdeklődők felfedezhetik a barokk érseki palotát és a 13. századi Gizella-kápolnát, de megkóstolhatják a Magdi fagyija és az 1277 fantázianevű különlegességeket, sőt Szent II. János Pál pápa legendás süteményét is.

Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a Múzeumok Éjszakáján ellátogatnak a veszprémi várnegyedbe. A Biró-Giczey Házban a gyerekek és a játékos kedvű felnőttek az „Igaz út” titkát fedezhetik fel a Gizella Királyné Múzeum díjnyertes Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai című kiállításán, mely Mária Magdolna, illetve Boldog Bódi Mária Magdolna alakját hozza közelebb a látogatókhoz.

A hűségről, szeretetről és bátorságról mesélő bogáncsok, liliomok és más szimbólumok egy történet különböző darabkái, amelyeket összerakva a játékosok lépésről lépésre haladva fejthetik meg a Magdolnákhoz kapcsolódó rejtélyeket és ismerhetik meg a tárlat titkos üzeneteit – aki sikerrel jár, jutalmat kap: vendégül látják egy különleges „bogáncssütire” és egy „fehér liliom” koktélra.

Késő esti séta a Szent Mihály-főszékesegyházban zseblámpával

Június 20-án várséták is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella-kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály-főszékesegyház ezeréves múltját ismerhetik meg.

A főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad: az érdeklődők zárás után, 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig.

A Biró-Giczey Ház előtt – ahová aznap 16 és 22 óra között ingyenes lesz a belépés – a Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai című kiállításhoz kapcsolódva bárki elkészítheti saját virágát, amelyet haza is vihet, emellett 22 óráig az épület barokk kertje is nyitva tart majd.

Debütál a Magdi fagyija és az 1277 fantázianevű fagylalt

Idén a Múzeumok Éjszakájának kiemelt témája a kulináris és kulturális élmények találkozása. Az idei mottó – „ízekbe zárt történetek” – arra hívja fel a figyelmet, hogy a gasztronómia nem csupán mindennapi szükséglet, hanem kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója.

Ehhez kapcsolódva a látogatók a nagyszeminárium kertjében megkóstolhatják a várnegyed kiállításai által inspirált különlegességeket, többek között Magdi fagyiját, egy sós karamellás fagylaltot, amelynek íze és fantázianeve Bódi Mária Magdolna életének egyik eseményére utal. Az 1945-ben vértanúhalált halt fiatal lány rengeteget foglalkozott gyerekekkel és fiatalokkal, és sokszor kreatív ötletekkel szerzett örömöt másoknak: a második világháború és az élelmiszerjegyek idején például fagylaltdélutánt szervezett a balatonfűzfői Nitrokémia gyárban dolgozó tanoncoknak, akiknek gyümölcs és csokoládé híján karamellás fagylaltot készített.

A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a Veszprémi Érseki Pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják, amelyből alkoholos és alkoholmentes változat is készül. A fantázianév arra az évre utal, amikor a Veszprémi Érsekség a mindszentkállai birtokon megkezdte a szőlőtermelést és borkészítést.

Érdemes megkóstolni Szent II. János Pál pápa kedvenc süteményét, a kremówka papieskát, vagyis a ropogós leveles tésztából és könnyű vaníliás-tejszínes krémből összeállított pápai krémest is, valamint a különleges „bogáncscsütit” és a „fehér liliom” koktélt.

Ne féljetek! kiállítás és kerekasztal-beszélgetés a nagyszemináriumban

A Múzeumok Éjszakájának egyik helyszíne a nagyszeminárium lesz, ahol június 20-án a kora esti programon Szent II. János Pál pápa személye kerül majd fókuszba: az érdeklődők megtekinthetik a Ne féljetek! A katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítást, amelyet először 2020-ban mutattak be Szent II. János Pál pápa születésének 100. és a Visegrádi Együttműködés létrejöttének, illetve az első közép-európai szabad választások 30. évfordulóján.

A kiállítás nemcsak az 1945 és 1989 közötti kommunista egyházüldözést mutatja be, de mesél a régió mártír főpapjairól, köztük Mindszenty Józsefről, valamint az Egyház névtelen hőseiről is, akik részt vettek az egyházi irodalom csempészésében, zarándoklatok szervezésében és az Egyház titkos, földalatti tevékenységében, együttműködésben a közép-európai ellenzéki mozgalmakkal. A tárlaton részleteket tudhatunk meg II. János Pál pápa megválasztásáról és nyolcvanas évekbeli működéséről, ami előre jelezte a közép-európai régió diktatúráinak bukását is.

A kiállításhoz kapcsolódóan június 20-án, szombaton 17 órától kerekasztal-beszélgetést szerveznek, amelyen, Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának történésze, Illés Pál Attila, a Waclaw Felczak Alapítvány igazgatója és Mészáros Andor, az ELTE BTK habilitált egyetemi docense, a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány kuratóriumi elnöke vesz részt.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Nagy Lajos és Gizella Múzeum

Magyar Kurír