Remény és jövő – Előzetes a jubileumi Ars Sacra Fesztiválról

2007-ben azzal a céllal indult a programsorozat, hogy a zsidó-keresztény kultúra felkarolásával, a művészetek segítségével, a szépség közvetítésével minél többekhez juttassák el az örök értékeket.

A kuratórium elnöke, Dragonits Márta a művészetek jelentőségéről szólva az ismert Antoine de Saint-Exupéry-idézettel hívott a szív érzékenyítésére és a szívvel történő látásra. Utalt Paul Claudel író-költőre, aki 1886 karácsonyán, tizennyolc évesen a párizsi Notre-Dame-ban, a Magnificat hallgatása közben élte át Isten jelenlétét; valamint kitért a misztikus filozófusra, Simone Weilre, aki szerint a szépség Isten megtestesülése a világban. Dragonits Márta elmondta és láttatta is, hogy augusztus végére jelenik meg a fesztivál két évtizedét album formában összegző jubileumi kiadványuk.

Az Ars Sacra idén egyrészt a kortárs magyar templomépítészetre fókuszál, másrészt Toroczkay Ilona ajánlása szerint ezúttal a családot, nevezetesen a művészcsaládokat állították a fesztivál középpontjába.

A kiemelt budapesti programokat nézve Bogányi Gergely és testvérei – az édesanyjuk születésnapja alkalmából – a gazdagréti Szent Angyalok-templomban hangversenyeznek; a Klukon Edit–Ránki Dezső zongoraművész házaspár fiukkal, a szintén zongorista Ránki Fülöppel a Szent László Közösségi Házban lép föl.

Az immár hagyományos Keresztkoncerteken szintén családok, illetve mesterek és tanítványok működnek közre. A Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánián Lackfi János író-költő és családja tesz irodalmi-zenei tanúságot; a Kálvin téri református templomban Devich Gergelyék koncerteznek; a Deák téri evangélikusoknál Bolla Milán vezényli a Solti György Zeneiskola Vonószenekarát; a Rózsák terei Szent Erzsébet-templomban pedig Bubnó Tamás és Mezei János tanítványai, a BÉNI család (Budapesti Énekes Iskola) előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Toroczkay Ilona kiemelte, hogy pénzügyi támogatás hiányában a fesztivál kilenc napjának fő programjai is a fellépő művészek önzetlen felajánlásának köszönhetően valósulhatnak meg.

Kolek Ildikó ugyancsak utalt arra, hogy jóllehet a jubileumi fesztivál anyagi helyzete nehéz, a Szentlélek működik; ő is úgy érzi, áldás van a munkájukon.

Az első kerülettel összefogva Adorjáni Bálint színész, Kacsó Hanga Borbála énekes és Márkos Albert csellista zenés irodalmi estjére kerül sor a MáraiKultban; a Budavári Önkormányzat aulájában pedig Keresztury-Albert Zsolt Penta Essentia című színpadi zeneműve hangzik el.

Ami most látszik:

tizenegy műfaj, kétszázhatvan ingyenesen látogatható program, és nemcsak itthon, hanem a határokon túl is – többek között Nagyszebenben, Nagyváradon, Kolozsváron, Szatmárnémetiben.

Az előzetesek sorát Várhelyi Krisztina, a miskolci Ars Sacra főszervezője zárta a megyeszékhely vállalásainak felvillantásával.

Ott az Éltető Lélek Alapítvány munkatársai koordinálják a gazdag programot, hozzájuk társult az önkormányzat, tizennyolc civil szervezet, számos intézmény, iskola, valamint a város negyven temploma. Ennek köszönhetően

tíz nap alatt ötvenöt – zenei, irodalmi, színházi, képzőművészeti és lelkiségi – program lesz Miskolcon, mintegy hatszáz szereplő bevonásával.

Idén nem jelenik meg az Ars Sacra-programfüzet. A szervezők augusztus 31-ig várják a leendő közreműködők jelentkezését.

A részletekről mindenki a fesztivál honlapján (ars-sacra.hu) tájékozódhat.

Fotó: Merényi Zita

Pallós Tamás/Magyar Kurír