Reményhordozók címmel rendeztek kamilliánus tábort Nagybányán – KÉPGALÉRIA

A „Találkozás, amely reményt ébreszt” mottóval megrendezett tábort egymás megismerésével kezdték a résztvevők. Csapatokat formálva játékosan elkezdték kiépíteni a Reményhordozók címet.

Minden reggel közös tornával kezdték a napot, utána pedig énekkel és imával folytatták, hogy „ki tudják nyitni a szívüket az egész napra”.

A résztvevők csapatokban játszottak, együtt nevetve, énekelve és egymást hallgatva.

De nemcsak a lelkük edződött ebben a táborban, hanem a kreativitásuk is azáltal, hogy többfajta kézműves-foglalkozáson vettek részt, melyek között volt például nemezelés, gyöngyfűzés is.

Az aktív és kreativitást igénybe vevő foglalkozásokat mindennap szabadtéri szentmise követte.

Bár a „Kamill-olimpián” a mozgásos és ügyességi játékok lefárasztották a táborozók testét – s már alig bírtak felmászni a domboldalon –, a lelkük mégis pihent és feltöltődött.

A Szent Kamill Rehabilitációs Központ lakói is részt vettek a foglalkozásokon.

„Gyönyörű volt látni a harmóniát a gondozottak és a segítők között, ahogyan a gyerekek segítik a gondozottakat, figyelnek rájuk és támogatják őket – írta beszámolójában Boros Henrietta.

Azt hiszem, Szent Kamill büszke onnan fentről ezekre a gyerekekre, és mosolyog a lelke, hogy a táborozók ennyire odaadóan szívükön hordozzák az elesetteket, és arra hivatottak, hogy hordozzák a kamilliánus lelkületet, hogy meglássák Jézust a szenvedő emberben.”

A tábor helyszíne is ajándék volt számukra.

„Az itt élő görögkatolikus apácák kedvességét és finom ételeit nem lenne elég idő meghálálni” – olvasható a tábori beszámolóban.

„Végső soron pedig legyen ez a tábor egy újabb remény forrása életünk kiapadt kútjának, ahonnan bárki meríthet, megihatja, vagy akár csak megkóstolhatja a remény friss vizét.

Olyan lelkülettel, hogy újra és újra szomjazzon rá, és visszatérjen a reménység kútjához, Reményhordozóvá válva.”

A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. EKCP-KP-1-2025/3-000112 számú pályázata támogatta.

A szervezők és táborozók köszönetüket fejezik ki a többi támogatónak is: a kamilliánus kolostornak, a Szent Kamill Rehabilitációs Központnak, a Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítványnak, a nagybányai bazilita nővéreknek; Szmutku Róbertnek, a nagybányai Szentháromság-plébánia esperes-plébánosának, valamint névtelen támogatóknak.

Forrás: Szent Kamill Rehabilitációs Központ, Nyíregyháza



Fotó: Vermes Tibor



Magyar Kurír