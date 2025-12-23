Reményt vittek – Magyarországi egyházmegyék összefogásával érkezett segítség Ukrajnába

Most aggregátorok, hálózsákok és több száz angyalbatyu talált gazdára a rászoruló családok és intézmények körében.

A segítségnyújtás két egymást követő napon, december 17-én és 18-án valósult meg, szoros együttműködésben a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitásszal.

Aggregátorok a hegyi parókiáknak és intézményeknek

Az első napon Szkoropádszky Péter, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász vezetője feleségével Nyíregyházára érkezett, hogy hálózsákokat és aggregátorokat vegyenek át. Ezek az eszközök létfontosságúak a háború sújtotta övezetekben, ahol az áramszolgáltatás folyamatosan akadozik.

Másnap, december 18-án a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász küldöttsége – Obbágy Vera igazgatónő és helyettese, Pásztor Gergely – utazott Ungvárra.

A két nap folyamán összesen nyolc nagy teljesítményű aggregátort adtak át, amelyekkel egy nagyszabású program részeként segítik a kárpátaljai parókiákat. A cél az, hogy minden közösséget felszereljenek áramforrással, kiemelt figyelmet fordítva a nehezen megközelíthető hegyi egyházközségekre.

„A Nyíregyházi Egyházmegye segítségével már öt esperesi kerületet sikerült lefedni. Az aggregátorok intézményekhez, szerzetesnővérekhez és parókiákhoz kerülnek, biztosítva a folyamatos működést a legnehezebb időkben is” – hangzott el a találkozón, melyen jelen volt Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is.

Ötszázötven angyalbatyu a gyermekek örömére

Az anyagi támogatás mellett a lelki odafigyelés is hangsúlyos volt: összesen 550 angyalbatyut (személyre szabott ajándékcsomagot) juttattak el Kárpátaljára.

A szállítmány különlegessége, hogy a Miskolci Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye felajánlásait is a nyíregyháziak vitték ki, így három hazai egyházmegye szeretete egyesült a csomagokban.

Ungváron, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász központjában a nyíregyháziak találkoztak Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitával, aki személyesen vitte át a határon a Hajdúdorogi Főegyházmegye angyalbatyuit.

Ezzel a találkozással szimbolikusan a magyar görögkatolikus egyház egésze képviseltette magát a közös ügyben: segíteni határon túli rászoruló testvéreinket is.

A támogatottak köre

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye karitászos munkatársai hadiárváknak juttatnak a karácsonyi meglepetésekből. A karitász 145 családdal ápol állandó kapcsolatot, de keresik a lehetőséget minden hadiárva támogatására.

Fogyatékkal élő gyermekek is részesülnek a figyelemből: a hallássérült gyermekek ungvári bentlakásos iskolája diákjai számára nem és kor szerint válogatták szét még aznap az odaszánt dobozokat a két egyházmegye munkatársai.

Kárpátaljai magyarajkú görögkatolikus egyházközségek és ukrán rászoruló gyermekek, nagycsaládosok és magányos idősek szintén kapnak angyalbatyukat.

A 96 hálózsákból és az aggregátorokból jut a háborús zónákba is. Ezeket az eszközöket a hamburgi kutyás mentők (Bundesverband Rettungshunde, BRH) gyűjtésének és felajánlásának köszönhetően vitték el a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársai.

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: P. Tóth Nóra és Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír