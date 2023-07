Schönberger Jenő a nagykárolyi piarista nővéreknek: Istennel bennünk van az egész mennyország

A főpásztor köszöntötte az intézmény lakóit, a szerzetes nővéreket szép ünnepük alkalmából, valamint a szintén jelen lévő Szilágyi János atyát külön is, akit 39 évvel ezelőtt ezen a napon szenteltek pappá. Idén van a 375. évfordulója Kalazanci Szent József halálának, aki a Piarista Rend alapítója, és 175 éve annak, hogy megszületett Boldog Celestina Donati, a Piarista Nővérek Kongregációjának alapítója.

Ezen évfordulók alkalmat nyújtanak és bátorítanak arra, hogy támaszkodjunk a szentekre mint társainkra a földi létben és az Isten utáni sóvárgásban egyaránt. Ők azok, akik saját életükben ráleltek Isten és emberségünk drága kapcsolatára, s szívvel-lélekkel megélték azt.

A szentmisében került sor a nővérek fogadalmának megújítására is.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédében rámutatott, Isten elhatározta a világ teremtését – ennek tanulságos leírását olvassuk a Szentírásban. A teremtéstörténet meghatározó pillanata volt, amikor Isten, miután megteremtette a tengert, mintegy meg is szólítja: te pedig, tenger, hozz elő halakat, meg mindenféle vízi élőlényt. Így is lett. Azóta ezek nincsenek egymás nélkül: nincsen hal víz nélkül, és nincsen víz hal nélkül, a kettő összetartozik. Isten a szárazföldnek is mondta, hogy hozzon elő növényeket, fákat, s a föld Isten szavára előhozta ezeket a legváltozatosabb formákban. Azóta ezek is összetartoznak: nincsen föld fa nélkül, nincsen fa föld nélkül. S aztán elérkezett a hatodik nap, s azt mondta az Isten: teremtsünk embert a magunk képmására. Attól kezdve az Isten és az ember is összetartozik.

Nincsen meg az ember Isten nélkül, és Isten sem akar meglenni az emberek nélkül. Isten úgy akarta, hogy örökké kapcsolatban legyünk.

Ez a kapcsolat legszebben itt, a liturgiában, a szentmisében jelenik meg, ahol a menny és a föld találkozik. A mennyei és a földi istendicsőítés tehát összekapcsolódik – hangsúlyozta Schönberger Jenő.

Annak ünnepét üljük most, aki maga a kapcsolat volt: kapcsolat az Ószövetség és az Újszövetség között. Annak születését ünnepeljük, akinek az volt a feladata, hogy utat készítsen az Úr Jézus számára a választott nép fiaihoz, a választott népet pedig felkészítse az Úr érkezésére – tette ezután hozzá Keresztelő Szent Jánosra utalva.

Atyja, Zakariás az angyal szavára nem hitte el, hogy feleségének gyermeke lesz. Ezért meg is némult, nem tudott többet beszélni. Ám később, amikor felírta a feléje nyújtott táblára a szót, hogy János legyen a fia neve, Zakariásnak megnyílt az ajka, s újra tudott beszélni.

Azt mondja a Szentírás Keresztelő Szent Jánosról, hogy a pusztában kiáltónak szava, aki jelzi, hogy el fog jönni az Ige. Az Ige pedig Krisztus. A szó az Igére mutat, János Krisztusra. Ez a csodálatos kapcsolat, az egymásra mutatás mindig tetten érhető, amikor Isten valakit meghív a szerzetesi vagy a papi életre.

Ebből a kapcsolatból születik a megbízatás arra a feladatra, amire tulajdonképpen meghívta az illetőt az Úr. A nővéreket arra, hogy nevelők legyenek, a papokat arra, hogy egy közösséget vezessenek, lelkiatyák legyenek, szentmisét mutassanak be, kiszolgáltassák a szentségeket.

Isten Fia emberré lett, és mi is emberek vagyunk. Jézus Krisztus pedig azt mondta: „Veletek vagyok mindennap a világ végéig.”

De nemcsak a szentségi színekben, az Eucharisztiában, hanem úgy, hogy belénk költözik.

Bárcsak sohase felednénk, hogy bennünk Krisztus akar élni, bennünk a teljes Szentháromság akar lakást venni!

Ebből az is következik, hogy Istennel bennünk van az egész mennyország, mindazok, akik már Istennél vannak, elhunyt szeretteink is. Sokkal közelebb vannak hozzánk, mint mi egymáshoz.

Igen, Isten magának teremtett bennünket, mégpedig ilyen szoros kapcsolatra. Ha élő ez a kapcsolat – mi Istennel, Ő pedig velünk, bennünk –, akkor már nem is olyan nehéz engedelmeskedni, akkor öröm teljesíteni a feladatainkat,

akkor nem is olyan nehéz elviselni, hogy néha vannak rossz napok, hordozni a betegség keresztjét, vagy elviselni a csapásokat, veszteségeket – buzdított a megyéspüspök.

Ebben a szeretetkapcsolatban maradjunk meg mindig, és ahogyan Keresztelő Szent János mondaná, engedjük, hogy Isten egyre növekedjen bennünk, mi pedig merjünk egyre kisebbé válni, egészen addig, hogy Szent Pállal mondhassuk: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” – hansúlyozta az ünnepen Schönberger Jenő.

Forrás: Tóth Borbála piarista nővér/Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír