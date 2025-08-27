Slavko Večerin megyéspüspökre emlékeztek Szabadkán halálának harmadik évfordulóján

A főpásztor a szertartás elején köszönetet mondott mindazoknak, akik jelenlétükkel fejezték ki tiszteletüket, és szívükben tovább őrzik elődje emlékét.

Szentbeszédét a következő gondolatokkal kezdte: „A mai megemlékező szentmisénket, amelyet felajánlunk megboldogult Slavko megyéspüspökünk lelki üdvéért, annak fényében tesszük, hogy egyben imádkozunk helyi egyházunkért, a szabadkai püspökségért is, amelynek ő is főpásztora volt. Bizonyára ez volna az ő szándéka is, hiszen valóban szívén viselte egyházmegyénk sorsát és életét.”

Fazekas Ferenc püspök hozzátette: „Az első keresztények hite a tevékeny szeretetben bontakozott ki: őszinte könyörületet gyakoroltak azok felé, akik szegények és elesettek voltak. Napjainkban is nagyon fontos az egység ápolása az Egyházban, hiszen így hatékonyabb lesz a Megváltónkról szóló tanúságtétel. Erre a nehéz és felelős feladatra hivatottak a lelkipásztorok a főpásztorokkal együtt. Jézus Krisztusban kell összegyűjteniük Isten népét, elöl kell járniuk az igehirdetésben, a liturgikus és lelkiélet gondozásában, valamint a jótékonykodásban.”

Kiemelte, hogy ennek a küldetésnek igyekezett eleget tenni a megboldogult Slavko Večerin megyéspüspök is. „Kérjük, hogy a Jóisten jutalmazza meg őt odaadó szolgálatáért” – fogalmazott Fazekas Ferenc.

*

Slavko Večerin 1957. június 6-án született Szabadkán. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai után a Szabadkai Egyházmegye papnövendékeként belépett a Zágrábi Érseki Szemináriumba, ahol 1976 és 1983 között a katolikus teológiai fakultáson filozófiai és teológiai tanulmányait végezte.

Áldozópappá 1983. augusztus 14-én szentelték. Az első két szolgálati évét a zombori Szentháromság-plébánián töltötte káplánként, majd 1985-ban a bácsi Szent Pál-plébánia kormányzójává nevezték ki. 1991-ben áthelyezték Szabadkára, ahol a Paulinum Kisszeminárium lelkésze, valamint a püspöki hatóság levéltárosa volt. 1994-től 2006-ig a Szabadkai Egyházmegye titkári feladatkörét látta el. Emellett az 1998–2008 közötti időszakban a bajmoki Szent Péter és Pál-templom plébánosa is volt, majd 2011-től 2016-ig a szabadkai Mária, az Egyház Anyja templom plébánosa és egyben a plébániához tartozó Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhely (ismertebb nevén: Szentkút) rektora is volt. 2016-tól a zombori Szent Kereszt Felmagasztalása templom plébánosi szolgálatát látta el. Általános helynökké 2005-ben nevezték ki. Két időszakban is a tanácsosok testületének tagja volt. 1999-től 2009-ig a Jugoszláv Püspöki Konferencia, majd a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottságának tagja volt. A Boldogságos Szűz Máriáról elnevezett ákosmonostori apáti címet 2004. február 15-én kapta meg, a pápai prelátusi címet pedig 2006. január 16-án.

Ferenc pápa 2020. szeptember 8-án nevezte ki Slavko Večerint a Szabadkai Egyházmegye püspökévé, majd ugyanezen év november 14-én került sor felszentelésére az Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye



Magyar Kurír