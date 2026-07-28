Szelídség és szolgálat – Ezüstmisét és búcsút ünnepeltek Anarcson

Hazai – 2026. július 28., kedd | 16:30
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Július 27-én tartották az anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a pócsi könnyezés emléknapját. A búcsúi Szent Liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert anarcsi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte.

Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, meghívott vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is bekapcsolódott. Bár a Szent Liturgiát nem ő végezte, tanításával ő vezette be a jelenlévőket a kettős ünnep lelki mélységeibe.

A megyéspüspök prédikációjában a szelídség fogalmát állította a középpontba. Rámutatott, hogy a mai világban a többség a hatalomban és a mások feletti felülkerekedésben látja az erőt. A Szentírás ezzel szemben gyökeresen eltérő tartást vár el a keresztény embertől.

A főpásztor beszéde felütéseként így fogalmazta meg az ünnep üzenetét: „A szelíd ember lehajtja a fejét, a lelkét pedig az égre emeli. Korunkban talán különösen is meg kell tanulnunk a szelídséget, hiszen olyan világban élünk, amelyben a többség uralkodni akar. Mi, keresztények a Szentírásra hagyatkozunk, amely a szelídség erejéről beszél nekünk.”

A püspök hangsúlyozta, hogy a szelídség valódi belső tartást jelent. Mózes példáját idézte fel, akit az Ószövetség a föld legszelídebb embereként ír le. A szelíd ember birtokában van az erőnek, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatást pedig Istenre bízza.

Az Újszövetségben, Krisztus jeruzsálemi bevonulásakor ugyanez a magatartás jelenik meg: a világ királya harci szekér helyett alázatosan, szamárháton érkezik. A főpásztor Kovács Róbert atyához és feleségéhez fordulva kiemelte, hogy a krisztusi szelídség a Szentlélek ajándéka, amely az imádságos életben, a mindennapi önmegtagadásokban és a megbocsátásban érik be.

„A szelíd pap nem erőtlen. Van ereje, de pontosan tudja, hogy az élete felett Isten uralkodik. Meghajlik az emberek előtt, lelkét pedig felemeli az Istenhez. A szelíd papnak senki sem fél megmutatni a gyengeségeit. A jelenléte békét teremt” – méltatta a negyedszázados szolgálatot a főpásztor.

A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett áldozatos munkáját.

A liturgikus ünnep a testvéregyházak és a helyi közösség szoros összetartozását tükrözte. A református testvérek képviseletében Diák Péter lelkipásztor köszöntötte a jubilánst. A Jelenések könyvéből vett igével – „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” – háláját fejezte ki az Anarcson megélt ökumenikus együttműködésért.

A liturgián részt vettek a környező települések lelkipásztorai, korábbi parókusok, a helyi önkormányzat és a társintézmények vezetői, a szomszédos egyházközségek hívei, valamint azok a paptestvérek, akik szerepet játszottak a parókus és családja életében.

Az eseményt a közösség gondoskodása tette teljessé. A megújult bejárati ajtó, a frissen festett kerítés, a megsütött sütemények és az ünnepi töltött káposzta mind a hívek szeretetéről tanúskodtak. A hívek köszöntötték Szocska Ábel megyéspüspököt is, aki szintén idén tölti papságának 25. évét.

A liturgia a parókus és felesége negyedszázados házasságának megáldásával, köszöntő szavakkal, körmenettel, miroválással és emléklapok osztásával zárult, majd a résztvevők közös szeretetvendégségen vettek részt a helyi iskolában.

Kovács Róbert anarcsi parókus huszonöt év szolgálatát áttekintő beszéde ITT olvasható.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

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