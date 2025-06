Szent Ignác-i lelkiség a hivatások szolgálatában

Montserrat hivatástisztázó év

A jezsuita hivatásgondozás sarokköve egy kétszemeszteres képzés, melynek során a 18–30 év közötti fiatal férfiak megismerkednek a jezsuita szerzetesi élet mindennapjaival. A résztvevők tíz hónapra elköteleződnek az útkeresésben, beköltöznek Budapesten a Sodrás utcai – ennek felújítása idején a Muskotály utcai – rendházba, és tanulmányaik vagy munkahelyük mellett különféle tevékenységeket végeznek.

Nagy Bálint SJ, a rendtartomány hivatásgondozója és segítői személyesen kísérik a fiatalokat, akik az évet egy háromnapos elvonulással kezdik, majd tavasszal a nyolcnapos lelkigyakorlaton hoznak döntést a további útjukról. Jelenlétük a jezsuita közösségre is pozitívan hat vissza: a fiatalok imádságos jelenléte átjárja mindennapjaikat, felpezsdíti asztali beszélgetéseiket, formálja látásmódjukat.

Montserrat jezsuita vlog

Szent Ignác hivatásának megtalálásában kulcsszerepet játszott Montserrat hegye. A 2022-ben indult YouTube-vlog ezért is kapta erről a jelképes helyszínről a nevét, hiszen a hivatástisztázó évhez hasonlóan az a célja, hogy segítse a mai fiatalokat – főleg a férfiakat – a hivatáskeresésben.

Az adásokat minden évadban tematikus tanítások, beszélgetések és egyéb tartalmak töltik ki. Ezek – az internet adta lehetőségeknek köszönhetően – nemtől, korosztálytól függetlenül bárki számára elérhetők, így minél többeket segíthetnek hivatásuk megtalálásában és a lelkiéletükben is.

Jezsuita futás

Testet-lelket megmozgat a jezsuita futás, amelyet 2019 óta eddig négyszer hirdetett meg a rendtartomány. A mindenki számára nyitott közösségi sportolást Nagy Bálint SJ és a szervezők a hivatásokért ajánlják fel, minden évben kiegészítve a testi feltöltődést egy lelkiségi témával. A futók és az utat rövidítve vagy gyalogosan teljesítők Makkosmáriától jutnak el Budára, a Sodrás utcai rendházig.

A program szentmisével kezdődik, ezután a résztvevők nekivágnak a több mint tizenkét kilométeres erdei-városi útnak. A pálya több állomásán frissítő mellett a jezsuitáktól lelki muníciót is kaphatnak a következő etapra, és futás vagy gyaloglás közben az adott év választott témájáról elmélkedhetnek.

Férfiutak



„Férfiutak” címmel indult tavaly ősszel hivatástisztázó program Erdélyben. András Csaba jezsuita, marosvásárhelyi egyetemi lelkész; Molnár Lehel piarista, kolozsvári egyetemi lelkész és Simon Imre csíkszeredai egyetemi lelkész fogott össze, hogy kísérői legyenek azoknak a 17–26 közötti férfiaknak, akik hajlandóak kilépni komfortzónájukból, és olyan tapasztalati tanulásban részt venni, amelyben megerősödik hivatásuk, küldetéstudatuk. Ők is egy tanévre köteleződtek el amellett, hogy közösségben keressék, hol tudják életüket még jobban kibontakoztatni Isten és embertársaik szolgálatára.

Orvosi hivatások Erdélyben

A marosvásárhelyi jezsuiták évről évre felkészítő alkalmakat hirdetnek a végzős orvostanhallgatók számára, akik a tanulmányaik végén esküvel kötelezik el magukat a gyógyításra.

Nyílt esték

A hivatástisztázó év kiegészítő eseményei a kéthavonta megrendezett nyitott alkalmak, amelyek nemcsak a jezsuita életbe, de a Montserrat-évbe is bepillantást nyújtanak. Ezekre 17–30 év közötti férfiakat várnak, akik érdeklődnek az apostoli élet iránt, vagy csak szeretnének többet megtudni Jézus Társaságáról. Egy-egy ilyen este általában háromórás, a kötetlen beszélgetést Nagy Bálint vezeti néhány rendtársával, és az érdeklődők találkozhatnak olyanokkal is, akik épp végzik a hivatástisztázó évet.

Ebben a tanévben megújult formában folytatódik a programsorozat: délutáni kávézásra hívják a fiatal férfiakat. A január 18-i alkalmon kilenc jezsuita tartott kiscsoportos beszélgetéseket különböző témákban. Volt szó művészetről, misszióról, a lelkiség alapjairól, Isten akaratáról és a jezsuita rendházak közösségi életéről.

Kaszap István önkéntesközösség

Sekrestyében, könyvesboltban, kulccsal a kezükben őrzik az Isten házát. A pesti Jézus Szíve jezsuita templom növekvő közösségének szolgálatára 2016-ban jött létre a fiatal férfiakból álló csapat. Önkéntes szolgálatuk célja, hogy segítsenek a templom mindennapi életében, például a szentmisék előkészületeiben vagy a könyvesbolti árusításban. Munkájuk mellett egyetemre is járnak, készülnek világi hivatásukra, miközben az önkéntes feladataikban megtalálhatják mindazt, amivel az Egyházat szolgálhatják.

A Kaszap István jezsuita novíciusról elnevezett közösség tagjai a Fáber Péter Rendház épületében élnek együtt. Névadójuk egyben a példaképük is, aki már középiskolás korától fogva szerzetesi életre vágyott és életszentségre törekedett – boldoggáavatási eljárása megkezdődött.

Hivatások a jezsuban

A harminc éve működő miskolci jezsuita gimnázium célja másokért élő embereket nevelni, s ennek meglátszanak a gyümölcsei is. Az elmúlt években számos öregdiákot szenteltek diakónussá vagy pappá, akad közöttük református lelkész, Nevelős Gábor SJ személyében pedig jezsuita is.

A mindenkori iskolalelkész és csapata számos lelkiségi programmal várja a diákokat, akik a Parázs-csoporton vagy az iskolai szeretetszolgálaton keresztül maguk is bekapcsolódhatnak mások szolgálatába. A jezsus diákok a jezsuita futás és a nyílt esték visszatérő vendégei, s ha nem is egyházi pályára lépnek, munkájukat, életállapotukat sokan Istentől kapott hivatásként élik meg – ahogy az ki is derült előző számunkból.

Útkeresés Háza

A Montserrat-évhez hasonló koncepciójú képzés a Szent Ignác-i lelkiség eszközeivel segíti a fiatal férfiakat és nőket, hogy megtalálják helyüket a világban. Az útkeresés éve is két szemeszteren át tart, szeptembertől júniusig, és ennek folyamán is részt vesznek lelkigyakorlatokon, illetve lelki kísérést kapnak a hivatáskeresők. Fontos részét képezik még az önismereti és a dramatikus gyakorlatok, amelyek célja, hogy a fiatalok felfedezzék benső erőforrásaikat, és ezekkel megtanuljanak gazdálkodni. Vannak, akik úgy végzik ezt a lelkigyakorlatos évet, hogy egy lakóközösségben élnek társaikkal, mások saját otthonukból járnak be az alkalmakra. A jezsuita rend többek között a Radvány utcai állandó helyszín biztosításával vagy a dobogókői lelkigyakorlatok szervezésével támogatja a kezdeményezést.

Hivatásbarát közösség

Talán már az eddigi példákból is látható, hogy a hivatásbarát kultúra elsősorban nemcsak programokat és rendezvényeket jelent, hanem egy minden tevékenységet meghatározó légkört és látásmódot, melyben – ahogy Nagy Bálint fogalmaz – ha hivatásbarát kultúrában élünk, „egyre inkább az Isten közelében élünk, és általa olyanná válunk, akik erre a közelségre meg tudunk hívni másokat is”. A hivatásbarát kultúra első számú ismertetőjegye az, hogy a közösség tagjainak életében jelen van-e a személyes és a közösségi imádság – ebből a felismerésből született a munkatársak számára meghirdetett ignáci lelkiségi alapozó kurzus. Nagy Bálint és Lukács János atya vezetésével idén tavasszal tíz munkatárs mélyedt el istenkapcsolatában, a jezsuiták lelkiségében és a szemlélődő cselekvésben. Nemcsak a jezsuita szerzetesi hivatás inspiráló erő a laikusok számára, Lukács János szerint a jezsuitákat is megérintik „a találkozások, barátságok olyanokkal, akik a maguk nem jezsuita hivatását Istennel élő kapcsolatban, elkötelezetten, szenvedéllyel élik meg”.

A Nyáry Borbála által készített összeállítás a magyar jezsuiták lapja, a M.I.N.D. 2025. tavaszi számában jelent meg, melyben további írások olvashatók a hivatástisztázásról.

Forrás és fotó: jezsuita.hu



Magyar Kurír