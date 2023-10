Szent Lukács-napot rendezett Máriapócson a görögkatolikus szeretetszolgálat

A szeretetszolgálat 2010 decemberében történt alapításának helyszínén, Máriapócson több mint kétszáz munkatárs vett részt az eseményen; három megye hét intézményében – idősotthonokban, szociális központokban – a betegágyak mellett szolgáló közel ötszáz munkatársat is képviselve.

A Szent Lukács-nap a máriapócsi kegytemplomban kezdődött.

Kapin István atya, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelki igazgatója igehirdetésében úgy fogalmazott, hogy mindannyian más-más helyről érkeztek, de „bármilyen úton is indulunk el életünk, munkánk során, a templomba érve csak akkor tud a Jó Isten segíteni rajtunk, erőt adni, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, mi a célunk”.

Kapin István köszönetet mondott a szociális ágazatban dolgozó munkatársak áldozatos munkájáért.

„A lelkinap akkor jó, ha a résztvevő önző tud lenni, mert az év 365 napján elsősorban másokkal foglalkozik, ma pedig legyenek befogadóak az elhangzó üzenetekre” – mondta az Emmánuel Zarándokközpontban folytatódó programon Pindzsu István atya, házigazdaként köszöntve a résztvevőket.

Megalapítását követően a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál több alkalommal történtek szervezeti átalakítások, de az elmúlt év minden eddiginél jelentősebb strukturális átszervezést jelentett – ezekről a változásokról Tóth Rita, a szeretetszolgálat igazgatóhelyettese tájékoztatta a munkatársakat.

2022-ben három intézményt a Nyíregyházi Egyházmegye, kettőt pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásába adtak át. 2022. március 1-jével három új intézmény: a debreceni Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthon, a füzesgyarmati Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthona és az újszászi Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ működtetését vállalta át a Szent Lukács-szeretetszolgálat, ami földrajzi nyitást is jelentett számukra, mivel Békés és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyékben is intézményfenntartóvá váltak – ismertette a szervezet igazgatóhelyettese. – Állami és európai uniós támogatásból megvalósulhatott a hajdúszoboszlói Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthonában található lift felújítása és az épület fűtéskorszerűsítése, illetve a konyhai berendezések cseréje; a debreceni Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ parkolójának bővítése, egy kisállat-simogató, továbbá ovifoci pálya kialakítása. A hajdúnánási Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Fürdő utcai telephelyén felújították a vizesblokkokat és tornatermet, illetve kápolnát alakítottak ki. Tóth Rita arról is beszámolt, hogy az elmúlt egy-másfél év során majdnem minden intézményben nőtt az ellátottak száma.

„Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: »Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?« Jézus így válaszolt: »Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei«” – e példabeszéddel kezdte személyes hangvételű előadását Horváth Zsolt, a debreceni Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Rehabilitációs és Szociális Központ intézményvezetője. Megosztotta a hallgatósággal, hogy koraszülött csecsemőkkel foglalkozó orvosként – saját családja érintettsége kapcsán is – jelentős szerepet vállalt a koraifejlesztő központ kialakításában, melyet egy Európai Uniós pályázaton nyert támogatásból alapítottak meg, majd 2019 szeptemberétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működik tovább (Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ néven). Az ott dolgozó szakemberekkel az elmúlt négy év során hatezer olyan családdal találkoztak, akiknek segítettek, gondozták a különböző rendellenességgel született vagy nehézségekkel küzdő gyermekét.

Idén szeptembertől tovább bővítették feladatkörüket: a szociális törvény szerinti szakosított ellátási formát nyújtó és speciális alapellátási feladatokat biztosító szolgáltató intézménnyé váltak. A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Debrecenben pályázat útján nyolc lakóházat vásárolt meg és alakított át, hogy azokban támogatott lakhatást biztosítsanak, elsősorban enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, valamint látássérült személyek részére – tájékoztatta a munkatársakat Horváth Zsolt intézményvezető.

Ezt követően Deli Gabriella karnagy és Benedek-Paládi Krisztina másodkarnagy vezényletével a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szivárvány Gyermekkarának előadását hallgathatták meg a résztvevők.

A Szent Lukács-napon – a korábbi évek gyakorlatát követve – ünnepélyes keretek között átadták az idei díjakat.

„A mai lelkinapról mindenki úgy térjen haza, hogy Isten megszólította, mert azt mondja az Úr tanítványainak: »Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.«

Ez az üzenet világossá teszi számunkra, hogy mindannyiunknak küldetése van – hangsúlyozta záró gondolataiban Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke. – A szeretetszolgálat munkatársainak például olyan, amit igazi szeretettel, igazi irgalommal és igazi alázattal lehet végezni.”

Az evangélista szavával Jézus azt üzeni, hogy a küldetés, amelyet végeznek, legyen mindig csendes, alázatos – mondta Seszták István.

